Uz iepriekšējo balsošanu pašvaldību vēlēšanas Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā aptuveni 40 cilvēku rinda

Uz iepriekšējo balsošanu pašvaldību vēlēšanas 7.vēlēšanu iecirknī, Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā, šodien neilgi pirms plkst.19 izveidojusies aptuveni 40 cilvēku rinda, novēroja aģentūra LETA.

Balsot gribētāji veido rindu, kas stiepjas lejā pa trepēm skolā. Cilvēki turpina aktīvi nākt, un rinda veidojas arvien lielāka.

Kā ziņots, pašvaldību vēlēšanās iespējams atdot balsot arī iepriekš. Šodien to var izdarīt no plkst.17 līdz 20. Ceturtdien, 1.jūnijā, nobalsot varēs no plkst.9 līdz plkst.12, bet piektdien, 2.jūnijā, no plkst.10 līdz plkst.16.

Reklāma

Vēlēšanu dienā sestdien iecirkņi būs atvērti no plkst.7 līdz plkst.22.

Pašvaldību vēlēšanās jābalso vēlēšanu iecirknī, kura sarakstā vēlētājs iekļauts. Balsošanas dokuments ir pilsoņa pase vai personas apliecība. Noskaidrot savu vēlēšanu iecirkni, ja tas nav zināms, var internetā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iecirkņa noskaidrošanas e-pakalpojumā vai pa tālruni 67049999 darba dienās no plkst.8 līdz plkst.20.

Balsotājs vēlēšanu zīmi var atstāt negrozītu vai tam paredzētajā rombiņā ar «+» atzīmēt kandidātus, kuru ievēlēšanu vēlētājs īpaši atbalsta, vai arī izsvītrot to kandidātu vārdus un uzvārdus, kuru ievēlēšanu vēlētājs neatbalsta.

Ja vēlētājs veselības stāvokļa dēļ nevar nobalsot vēlēšanu iecirknī, ir iespējams pieteikt balsošanu savā dzīvesvietā. Lai izmantotu šo iespēju, vēlētājam vēlēšanu dienā jāatrodas sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā. Balsošana dzīvesvietā jāpiesaka līdz 3.jūnijam, ieteicams, līdz plkst.12. Iesniegums jānogādā iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts. Pieteikt balsošanu atrašanās vietā vēlētāja iecirknī drīkst jebkura vēlētāja uzticības persona - radinieks, draugs, kaimiņš, sociālais darbinieks, paziņa.

Pašvaldību vēlēšanās jāievēl 1614 deputāti. Pašvaldību vēlēšanām ir reģistrēti 599 deputātu kandidātu saraksti un 8945 deputātu kandidāti.

Saistītie raksti