Sociālo tīklu lietotāji nevilšus kļuvuši par aktīviem partiju «atbalstītājiem»

Partiju intensīvā reklamēšanās sociālajos tīklos pirms pašvaldību vēlēšanām radījusi arī šo vietņu lietotāju satraukumu par to, ka viņi nevilšus tiek iesaistīti partiju akcijās un izskatās pēc aktīviem to atbalstītājiem. Par to trešdien vēstīja raidījums «LNT Ziņas».

Atsevišķi sociālo tīklu lietotāji pat sūdzas, ka viņi, pašiem to nezinot, iekļuvuši to profilu sarakstā, kas it kā nospieduši «Patīk» jeb «Like» kādam no atpazīstamiem politiķiem, lai gan to nekad nav darījuši.

Daudzi politiķi izveidojuši profilus sociālajos tīklos, piemēram, portālā «Facebook», kurā par samaksu reklamē savus ierakstus. Tas nozīmē, ka tos redz arī cilvēki, kuri paši neseko šo politiķu profiliem. Pie katra no šiem reklāmas ierakstiem arī parādās to cilvēku saraksts, kuri nospieduši «Patīk» jeb «Like» attiecīgā politiķa publiskajam reklāmas profilam.

«Tev rādās augšā, cik tavi draugi šai lapai ir nospieduši «Like». Un tev liekas - rekur, mani draugi «laiko» un varbūt tas man ir kaut kas interesants un tamlīdzīgi,» komentēja sociālo mediju speciālists Artūrs Mednis.

Raidījumu vadītājs Ģirts Timrots stāsta - tas viņa draugiem radījis maldīgu priekšstatu, ka viņš aktīvi spiež «Patīk» jeb «Like» pogu katram no Rīgas mēra Nila Ušakova (S) ierakstiem.

«Es saņēmu ziņu no drauga - kāpēc tu «laiko» visas Ušakova ziņas pēc kārtas? Tavs vārds tiek pielikts klāt katrai šai ziņai. Un, ja tu ļoti rūpīgi iedziļinies, tad izlasi un saproti, ka šis cilvēks ir tikai «nolaikojis» šo lapu, bet tajā brīdī, kad tu vienkārši «skrien pāri» tai ziņu lentei, viņam izskatās, ka tavs draugs regulāri spiež «Like» šīs lapas ziņām, kas ir jocīgi. Līdz ar to man vairāk šķiet, ka tā ir tāda ētiski morāla problēma «Facebook» pašā, tāds derdzīgs veids, kā pārdot reklāmas, nevis problēma ar pašu politiķu profilu,» atzina Timrots.

Vairāki sociālo tīklu lietotāji pauduši neapmierinātību, ka viņu vārds parādījies to lietotāju sarakstā, kuri spieduši «Patīk» tieši Ušakova profilam, lai gan viņi to neesot darījuši. Ušakovs situāciju skaidroja ar to, ka ir izmantojis iespēju apvienot privāto un publisko profilus. Tā rezultātā visi viņa «Facebook» draugi un sekotāji no privātā profila kļuvuši par sekotājiem lapai.

Tomēr «Facebook» lietotāja Anita Ruska stāsta, ka ar Ušakovu nav bijusi draugos ne viņa privātajā profilā, ne arī kādreiz apmeklējusi politiķa reklāmas profilu, tāpēc liels bijis viņas pārsteigums, uzzinot, ka arī viņa atrodas to «Facebook» lietotāju sarakstā, kas spieduši «Patīk» Ušakova profilam.

«Man piezvanīja ģimenes draugs un tieši uzdeva jautājumu, vai ar mani viss ir kārtībā Man bija ļoti nepatīkams pārsteigums, viennozīmīgi. Pat es biju, godīgi sakot, sašutusi. Sašutusi par to, ka kaut kas tāds notiek bez saskaņošanas, nezinu, kā to pateikt, tas bija ļoti, ļoti nepatīkami,» sacīja Ruska.

Nevilšus kļūt par sekotāju kāda politiķa vai uzņēmuma reklāmas profilam ir iespējams vairākos veidos, stāsta Mednis. Var gadīties, ka profila uzturētāji nomaina tā nosaukumu uz kaut ko pavisam citu, bet tad visi sekotāji par to saņem paziņojumu. Biežākais skaidrojums gan esot tāds, ka cilvēki tiešām ir kādreiz nevilšus piespieduši «Patīk» attiecīgajam profilam. Tomēr no sociālo tīklu lietotājiem izvilināt «Patīk» atzīmi ir iespējams arī ar mānīšanos, atzīst eksperts. Šādas darbības Latvijā pārsvarā darījuši mazpazīstami dzelteno vai viltus ziņu portāli.

«Savā mājaslapā, nevis «Facebook» lapā ir iestrādājušas tādu kā uzlecošo logu, kur aicina tevi nospiest «Like». Tu saki «nē, es negribu» vai kaut kur uzspied, bet tajā brīdī patiesībā tu «pielaiko» lapai, tikai tu to nezini. Bet, ja tu ieiesi savās aktivitātēs, tu redzēsi, ka esi nospiedis «Like» šai lapai. Jautājums, vai to kāds politiskais spēks ir izmantojis - pierādījumu nav. Iespējams, ka jā, bet, vai tas tiešām ir bijis, es neesmu redzējis. Katrā gadījumā ir viena nianse - ja kāds politiskais spēks to izmantotu un kāds to pamanītu, tur varētu sanākt skandāls un pārmetumi utt. Es teiktu tā - politiskajam spēkam vai nopietnam uzņēmumam to darīt - tas būtu riskanti,» uzskata Mednis.

Eksperts uzsver, ka pats sociālais tīkls «Facebook» uzņēmumu vai politiķu profiliem sekotājus noteikti nepārdod.

