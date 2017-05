Trešdien savu balsi pašvaldību vēlēšanās atdevuši 2,11% vēlētāju

Iepriekšējās balsošanas iespēju pašvaldību vēlēšanās šodien izmantojuši 30 434 cilvēki jeb 2,11% no kopējā balsstiesīgo skaita, liecina informācija Centrālās vēlēšanu komisijas (CKV) mājaslapā.

Salīdzinoši 2013.gada pašvaldību vēlēšanās iespēju nobalstot iepriekš pirmajā dienā izmantoja 29 922 cilvēki jeb 2,01% no kopējā balsstiesīgo skaita.

Visvairāk cilvēku iespēju nobalstot iepriekš trešdien izmantojuši Rīgā, kur gan skaitliski, gan proporcionāli balsstiesīgo skaitam bijusi lielākā aktivitāte. Iepriekšējās balsošanas iespēju izmantojuši 13 849 cilvēki jeb 3,25% no kopējā balsstiesīgo skaita galvaspilsētā.

Rīgā visvairāk iedzīvotāju šodien nobalsojuši 82.vēlēšanu iecirknī Nevalstisko organizāciju namā, kur savu balsti atdevuši 244 cilvēki, kā arī 109.iecirknī Agroresursu un ekonomikas institūtā - 244 cilvēki, 76.iecirknī Rīgas 1.medicīnas koledžā - 240 cilvēki, 7.iecirknī Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā - 227 cilvēki un 55.iecirknī Rīgas Ķengaraga vidusskolā - 201 cilvēks.

Citos Rīgas iecirkņos savu balsi atdevušo vēlētāju skaits nepārsniedz 200. Savukārt 43 no 158 galvaspilsētā esošajiem vēlēšanu iecirkņiem šodien nav atdota neviena balss.

Nākamie aktīvākie iepriekšējās balsošanas iespējas izmantotāji bijuši vēlētāji Vidzemē, kur balsi šodien atdevuši 7252 cilvēki jeb 1,84% no kopējā balsstiesīgo skaita šajā reģionā. Tad seko Latgale ar 3650 vēlētājiem, kas ir 1,7% no kopējā skaita reģionā, un Zemgale ar 3060 balsotājiem jeb 1,41% no kopējā balsstiesīgo skaita.

Viskūtrāk nobalsot pirmajā dienā vēl pirms gaidāmajām vēlēšanām gribējuši cilvēki Kurzemē, kur savu balsti atdevuši 2635 cilvēki jeb 1,37% no kopējā skaita reģionā.

Ja salīdzina datus ar iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām 2013.gadā, kad pirmā iepriekšējās balsošanas diena bija 29.maijs, šogad redzama lielāka aktivitāte gan skaitliski, gan proporcionāli. Pirms četriem gadiem Latvijā šo iespēju pirmajā dienā izmantoja 29 922 cilvēki jeb 2,01% no kopējā balsstiesīgo skaita.

Zemāka aktivitāte pirmajā dienā šogad gan bijusi Rīgā - 2013.gadā iepriekšējās balsošanas iespēju izmantoja 15 140 rīdzinieku jeb 3,66% no kopējā balsstiesīgo skaita galvaspilsētā.

Savukārt citāda aina bijusi reģionos, kur gan skaitliski, gan proporcionāli redzama lielāka aktivitāte nekā 2013.gadā, kad pirmajā iepriekšējās balsošanas dienā savu balsi atdeva 1,58% vēlētāju Vidzemē, 1,32% Latgalē, 1,15% Kurzemē un 1,25% Zemgalē.

Kā ziņots, pašvaldību vēlēšanās iespējams atdot balsot arī iepriekš. Šodien to varēja izdarīt no plkst.17 līdz 20. Ceturtdien nobalsot varēs no plkst.9 līdz plkst.12, bet piektdien no plkst.10 līdz plkst.16.

Vēlēšanu dienā sestdien iecirkņi būs atvērti no plkst.7 līdz plkst.22.

