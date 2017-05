Kādā iecirknī vēlētāja paudusi neapmierinātību ar sociālos tīklos redzētu reklāmu

Šovakar vēlēšanu iecirknī Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā kādā vēlētāja paudusi neapmierinātību ar sociālos tīklos redzētu reklāmu, bet cita neesot saņēmusi paziņojumu par vēlēšanu iecirkni, noskaidroja aģentūra LETA.

Šajā vēlēšanu iecirknī pirmajās divās stundās balsi bija atdevuši aptuveni 60 cilvēki. Iecirkņa pārstāvji aģentūrai LETA pastāstīja, ka viena apmeklētāja paudusi neapmierinātību ar sociālajos tīklos redzētu reklāmu. Viņai iedots tālrunis, zvanot uz kuru, viņa var nodot savu sūdzību. Savukārt kāda cita apmeklētāja sūdzējusies, ka nav saņēmusi paziņojumu par vēlēšanu iecirkni.

Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā izvietotā 20.vēlēšanu iecirkņa darbinieki nemācēja pateikt, cik cilvēku šodien nobalsojuši, tomēr rindas šodien nav bijušas un viss noritot mierīgi. Iecirknī pieļāva, ka vēlētāju aktivitāte šodien nav bijusi liela, jo eksāmena dēļ ir slēgta skolas galvenā ieeja. Līdz ar to vēlētājiem jāizmanto cita.

Kā ziņots, pašvaldību vēlēšanās iespējams atdot balsot arī iepriekš. Šodien to var izdarīt no plkst.17 līdz 20. Ceturtdien nobalsot varēs no plkst.9 līdz plkst.12, bet piektdien no plkst.10 līdz plkst.16.

Vēlēšanu dienā sestdien iecirkņi būs atvērti no plkst.7 līdz plkst.22.

