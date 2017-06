Lapsa lūdz KNAB izvērtēt Kaimiņa iespējamo līdzdalību koruptīvos darījumos

Publicists Lato Lapsa iesniegumā KNAB norāda, ka viņa rīcībā nokļuvis videoieraksts, kas liek domāt par Kaimiņa un viņa palīga Ata Zakatistova, kā arī, iespējams, citu personu līdzdalību koruptīvos darījumos, tirdzniecībā ar ietekmi un valsts finanšu līdzekļu izšķērdēšanu savtīgās interesēs. Lapsa aicina KNAB rīkoties atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām funkcijām.

Lapsas publiskotajā video ir redzami atsevišķi fragmenti, no kuriem skaidri nav saprotams par kādiem tieši iespējamiem kriminālnoziegumiem deputāts ar Zakatistovu un vēl citām personām sarunājas. Video, piemēram, dzirdams kā Kaimiņš apgalvo, ka nopelnot 2700 eiro. «Respektīvi, ko es nopelnu ir 2700 eiro. Ar Saeimu es nopelnu, 1000 eiro man ir klāt,» saka deputāts.

Kaimiņš aģentūrai LETA uzsvēra, ka pret viņu divas dienas pirms vēlēšanām tiek izmantotas «čekistu metodes» un par attiecīgā video parādīšanos esot atbildīgs bijušais deputāta sabiedrotais Kaspars Upacieris. Politiķis uzskata, ka video materiāls ir izrauts no konteksta. Viņš tieši neatbildēja, kāds bija videomateriālā minēto 1000 eiro avots, taču reizē norādīja uz to, ka viņam piederošais uzņēmums «Suņu būda» ienākumus gūst no reklāmas līgumiem. Politiķis arī piebilda, ka viņam būtu vēlreiz jānoskatās video.

Deputāts norādīja, ka jau par iepriekš noplūdušiem video, kuros viņš redzams, policijā notiekot resoriskā pārbaude saistībā ar Lapsas un portāla «puaro.lv» rīcību. Kaimiņš pieļāva, ka šajā gadījumā par neatļautu videonovērošanu, kas ir kriminālsodāms pārkāpums, policijā varētu vērsties dzīvokļa, kurā notika filmēšana, īpašnieks, kas ir Zakatistovs.

