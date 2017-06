Iepriekšējās balsošanas laikā nobalsojuši vairāk nekā 10% balsstiesīgo

Pašvaldību vēlēšanu iepriekšējās balsošanas trīs dienās nobalsojuši vairāk nekā 150 000 cilvēku, tādējādi līdz šim nobalsojušo pilsoņu īpatsvars pārsniedz 10% no visiem balsstiesīgajiem, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CKV) apkopotā informācija par 865 no visiem 955 iecirkņiem.

2013.gada pašvaldību vēlēšanu iepriekšējās balsošanas laikā trijās dienās visos iecirkņos kopā nobalsoja 136 886 cilvēki jeb 9,18% no kopējā balsstiesīgo skaita.

Vēlēšanu iecirkņi šodien bija atvērti no plkst.10 līdz plkst.16. No 865 vēlēšanu iecirkņiem apkopotie dati liecina, ka iepriekšējās balsošanas laikā trīs dienās kopumā nobalsojuši 150 758 cilvēki jeb 10,44% no visiem balsstiesīgajiem.

Pašvaldību vēlēšanas notiks rīt, kad vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no plkst.7 līdz plkst.22.

