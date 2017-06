Jūrmalas domē vietu zaudējuši seši līdzšinējie deputāti

Deputāta mandātu Jūrmalas domē zaudējuši seši līdzšinējā sasaukuma deputāti, bet deviņi deputāti ir ievēlēti atkārtoti, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) provizoriskā informācija.

Domē nav pārvēlēti abi partijas «Vienotība» deputāti - Juris Visockis un Iveta Blaua, divi līdzšinējie deputāti no politisko partiju apvienības «Saskaņas centrs» - Karina Siņkeviča un Boriss Doņņikovs, Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) deputāte Ligita Maziņa, ka arī nacionālās apvienības «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un Brīvībai/LNNK» (VL-TB/LNNK) deputāte Gunta Liepiņa.

Jaunajā domē ir ievēlēti seši jau līdz šim domē strādājušie ZZS deputāti - līdzšinējā domes priekšsēdētāja Rita Sproģe, Gatis Truksnis, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Anita Adijāne un Jānis Lediņš.

Domē ievēlēti arī četri deputāti no «Tev, Jūrmalai» un Jaunās konservatīvās partijas (JKP) apvienotā saraksta. No šī saraksta domē ievēlēts jau līdz šim tur strādājušie deputāti Arnis Ābelītis un Mārtiņš Stulpiņš, bet no jauna ievēlēti Dagmāra Beitnere-Le Galla un Uldis Kronblūms.

No sociāldemokrātiskās partijas «Saskaņa» domē ir pārvēlēta deputāte Larisa Loskutova. No jauna ir ievēlēti deputāti Ņikita Ņikiforovs un organizācijas «Nepilsoņu kongress» aktīviste Elizabete Krivcova.

Savukārt no VL-TB/LNNK saraksta domē ievēlēti divi tur līdz šim nestrādājuši deputāti - Andris Čuda un Rolands Parasigs-Parasiņš.

Par ZZS Jūrmalā šogad nobalsoja 30,77% vēlētāju salīdzinājumā ar 35,85% pirms četriem gadiem. Aiz ZZS seko «Tev, Jūrmalai» un JKP apvienotais saraksts, par kuru Jūrmalā nobalsojuši 21,28% vēlētāju.

Partija «Saskaņa» Jūrmalā ieguvusi 18,32% vēlētāju atbalstu, bet par VL-TB/LNNK savas balsis atdevuši 10,61% vēlētāju.

Līdz ar to ZZS Jūrmalas domē varētu būt ieguvusi sešus deputātu krēslus, «Tev, Jūrmalai» un JKP apvienotais saraksts - četrus, «Saskaņa» - trīs, bet nacionālā apvienība - divus, liecina aģentūras LETA veiktie provizoriskie aprēķini.

Pārējās partijas Jūrmalā nepārvarēja 5% barjeru. Partija «Vienotība», kam iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās bija 8,78% balsu, šoreiz guva tikai 3,66% vēlētāju atbalstu.

Šogad Jūrmalā pašvaldību vēlēšanās no 34 999 balsstiesīgajiem nobalsoja 17 766 jeb 50,76% vēlētāju.

