Dažādās pašvaldībās kopumā ievēlēti seši pašreizējie Saeimas deputāti, kuri zaudēs parlamentāriešu mandātu.

No «Saskaņas» Liepājā tika ievēlēts šī politiskā spēka parlamenta frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Agešins. Pirmais «aiz strīpas» Saeimas vēlēšanās šajā vēlēšanu apgabalā bija līdzšinējais Liepājas pilsētas domes deputāts Romans Miloslavskis, kurš kandidēja šajās vēlēšanās no partijas «Liepāja kvadrātā», bet pašvaldībā neiekļuva. Miloslavskis pērn tika izslēgts no «Saskaņas», saņemot partijas vadības pārmetumus par «pārmērīgu sadarbību» ar Liepājas mēru Uldi Sesku (Liepājas partija). Nākamais pretendents uz Agešina vietu Saeimā būtu Aleksejs Medvedevs.

Jūrmalas pašvaldībā iekļuva Saeimas deputāts Ņikita Ņikiforovs (S), un viņa vietā uz parlamentārieša mandātu varētu pretendēt Andis Morozovs. Savukārt Daugavpils domē tika ievēlēts Andrejs Elksniņš (S), un šajā vēlēšanu apgabalā pirmā «aiz strīpas» ir bijusī parlamentāriete Jeļena Lazareva.

Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas deputāts Rihards Eigims arī tika ievēlēts Daugavpilī. Uz viņa vietu Saeimā varētu pretendēt ģimenes ārste Līga Kozlovska, kura kandidēja pašvaldību vēlēšanās, bet neiekļuva Balvu novada domē.

Rīgas domē ievēlēts Saeimas deputāts Vilnis Ķirsis (V). «Vienotībā» nākamais kandidāts uz vietu parlamentā būtu ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens, bet aiz viņa - Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju, kur šajās pašvaldību vēlēšanās tika pārvēlēta. Nākamā aiz strīpas Saeimas vēlēšanās palika Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rīgas domē iekļuva arī parlamentārietis Mārtiņš Bondars (LRA). Viņa vietā uz Saeimas deputātu mandātu varētu kandidēt Murjāņu sporta ģimnāzijas direktore Ingrīda Amantova. Viņa gan šajās pašvaldību vēlēšanās ievēlēta Ropažu novada pašvaldībā no Latvijas Zemnieku savienības.

Savukārt «No sirds Latvijai» frakcijas deputāts Romāns Mežeckis un ZZS pārstāvis Armands Krauze kandidēja pašvaldību vēlēšanās, bet ievēlēti netika.

Parlamenta Juridiskā biroja vadītāja Dina Meistere aģentūrai LETA skaidroja, ka

neatkarīgi no tā, vai Saeimas deputāts ir vai nav uzrakstījis iesniegumu par mandāta nolikšanu, deputāts uz likuma pamata zaudē mandātu, ja tiek ievēlēts kādā pašvaldībā.

Meisteres ieskatā, Saeimas deputāts zaudē mandātu dienā, kad uz pirmo sēdi sanāk jaunievēlētā pašvaldības dome. No šīs dienas politiķim arī vairs nemaksā mēnešalgu par Saeimas deputāta pienākumu pildīšanu.