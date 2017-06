Latvijas pašvaldībās visvairāk būs pārstāvēta VL-TB/LNNK, kā arī ZZS un LZS

Latvijas pašvaldībās visvairāk būs pārstāvēta nacionālā apvienība «»Visu Latvijai!» - «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK«» (VL-TB/LNNK), kā arī Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un Latvijas Zemnieku savienība (LZS), liecina Centrālās vēlēšanu komisijas publiskotā informācija.

Tostarp VL-TB/LNNK Latvijas pašvaldībās kopumā ieguvusi 166 deputātu vietas, kā arī tā būs pārstāvēta apvienībās ar citiem politiskajiem spēkiem, proti, pašvaldībās strādās 15 deputāti, kuri ievēlēti no VL-TB/LNNK un LZS apvienības, 12 deputāti no partijas «Reģionu alianse» un VL-TB/LNNK apvienības, astoņi deputāti, kuri ievēlēti no Latgales partijas, VL-TB/LNNK un LZS apvienības, septiņi no Latgales partijas, VL-TB/LNNK un «Vienotības» apvienības, kā arī pa četriem deputātiem no VL-TB/LNNK un «Vienotības» apvienības un VL-TB/LNNK, «Vienotības» un Latvijas Reģionu apvienības (LRA).

ZZS pašvaldību vēlēšanās ieguvusi 157 deputātu vietas, kā arī pašvaldību domēs ievēlēti 10 deputātu no apvienības ZZS un «Vienotība», astoņi deputāti no apvienības, kuru veido «Reģionu alianse» un ZZS, kā arī seši deputāti no apvienības ZZS un Latgales partija.

Savukārt LZS ieguvusi 146 deputātu vietas, bet arī tā būs pārstāvēta ar deputātiem, kas ievēlēti no vairākām politisko partiju apvienībām, tostarp 15 deputāti ievēlēti no apvienības, kuru veido VL-TB/LNNK un LZS, astoņi - no apvienības, kuru veido Latgales partija, VL-TB/LNNK un LZS, četri - no apvienības, kuru veido «Vienotība» un LZS, un divi no apvienības, kuru veido LZS un «Vienotība».

«Vienotība» ieguvusi 119 deputātu vietas, kā arī tā būs pārstāvēta ar septiņiem deputātiem, kas ievēlēti no apvienības, kuru veido Latgales partija, VL-TB/LNNK un «Vienotība», ar četriem deputātiem, kuri ievēlēti no apvienības «Vienotība» un LZS, ar trim deputātiem, kas ievēlēti no «Vienotības» un partijas «Latvijas attīstībai», kā arī diviem deputātiem, kas ievēlēti no «Vienotības», «Politiskās partijas Izaugsme» un «Latvijas attīstībai» apvienības.

Sociāldemokrātiskā partija «Saskaņa» ieguvusi 102 deputātu vietas, kā arī tā ar 32 vietām būs pārstāvēta Rīgā apvienībā ar partiju «Gods kalpot Rīgai».

Savukārt no LRA ievēlēti 98 deputāti, taču partija būs pārstāvēta arī ar 20 deputātiem, kuri ievēlēti no apvienības, kuru veido Vidzemes partija un LRA, ar 11 deputātiem, kuri ievēlēti no apvienības, kuru veido LRA un «Vienotība», ar deviņiem deputātiem no apvienības, kuru veido LRA un partija «Latvijas attīstībai», ar četriem deputātiem no apvienības, kuru veido LRA un politiskā partija «Reģionu alianse», ar četriem deputātiem no apvienības, kuru veido «No sirds Latvijai» un LRA, ar diviem deputātiem no apvienības, kuru veido LRA un Vidzemes partija, ar diviem deputātiem no apvienības, kuru veido LRA un Latgales partija un ar vienu deputātu no LRA un Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas izveidotās apvienības.

