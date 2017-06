Bordāns popularitātē pārspēj Strīķi; no «Vienotības» mandātu saglabā tikai Pulks

No Rīgas domē ievēlētajiem deputātiem, kuri nepārstāv partiju apvienību «Saskaņa»/«Gods kalpot Rīgai», populārākie bijuši Mārtiņš Bondars (LRA/LA), Jānis Bordāns (JKP) un Juta Strīķe (JKP), liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) apkopotie provizoriskie dati. Vienlaikus no «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un brīvībai»/LNNK (VL-TB/LNNK) ievēlēti seši jau esošie domes deputāti, bet no «Vienotības» mandātu saglabājis tikai Olafs Pulks (V), liecina Centrālās vēlēšanu komisijas informācija.

Rīgas domē ir 60 deputāti. 32 populārākie ievēlētie ir no partiju apvienības «Saskaņa»/«Gods kalpot Rīgai». Pēc popularitātes nākamie 18 ievēlētie deputāti pārstāv Jauno konservatīvo partiju (JKP) un partiju apvienību «Latvijas Reģionu apvienība»/partija «Latvijas attīstībai» (LRA/LA).

Populārākais deputāta amata kandidāts no šīm partijām bijis Mārtiņš Bondars (LRA/LA), par kuru balsi atdeva 55 628, no kuriem 22 946 ievilka plusiņus. Viņam seko trīs pirmie JKP saraksta pārstāvji - Jānis Bordāns, par kuru balsi atdeva 52 971 cilvēki un 19 915 ievilka plusiņus, Juta Strīķe, par kuru balsi atdeva 50 289 Rīgas iedzīvotāji un 19 173 no tiem ievilka plusiņus, kā arī Juris Juraš), par kuru balsi atdeva 41 596 cilvēki, no kuriem 9238 ievilka plusiņus.

Reklāma

Bez Bondara no LRA/LA Rīgas domē iekļuvuši vēl astoņi cilvēki - Latvijas Nākotnes foruma eksperte Anete Jēkabsone-Žogota, LA līderis Juris Pūce, režisors Andrejs Žagars, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Iveta Ratinīka, Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrības valdes loceklis Māris Mičerevskis, SIA «Infy.me» valdes priekšsēdētājs Oskars Putniņš, SIA «TransfoElectric» pētnieks Viesturs Zeps un SIA «Deloitte Latvia» konsultants Ansis Ansbergs.

Arī no JKP Rīgas domē kopā iekļuvuši deviņi deputāti, Bordāns, Strīķe, Jurašs, vokāliste Evita Zālīte-Grosa, rakstniece Eva Mārtuža, JKP valdes loceklis Krišjānis Feldmans, Norvēģijas vēstniecības administratīvā darbiniece un tulce Linda Ozola, Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociācija padomes priekšsēdētājs Sandis Riekstiņš un SIA «Marijas virtuve» valdes priekšsēdētāja Marija Balcere.

Saistītie raksti

Rīgas domes ievēlēto deputātu sarakstu noslēdz pārstāvji no divām līdz šim domes opozīcijā pārstāvētajām partijām - VL-TB/LNNK un «Vienotība». Iepriekšējā sasaukumā nacionālo apvienību pārstāvēja 12 deputāti, bet «Vienotību» - deviņi. Šajās vēlēšanās Rīgas domē ievēlēti seši deputāti no VL-TB/LNNK, bet četri no «Vienotības».

No Rīgas domes esošajiem opozīcijas deputātiem populārākā bijusi VL-TB/LNNK saraksta līdere Baiba Broka. Viņai seko «Vienotības» saraksta līderis Saeimas deputāts Vilnis Ķirsis.

Visi seši deputāti, kas domē iekļuvuši no nacionālās apvienības jau līdz šim bija Rīgas domes deputāti - Broka, «Latvijas Nacionālās operas un baleta» solists Nauris Puntulis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks un VL-TB/LNNK Rīgas nodaļas priekšsēdētājs Dainis Locis, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mākslinieks Jurģis Klotiņš, SIA «KPMG Baltics» projektu vadītājs Ģirts Lapiņš un Saeimas deputātes palīdze Ieva Holma.

No «Vienotības» deviņiem pašreizējiem deputātiem Rīgas domē iekļuvis tikai Olafs Pulks.

Viņu popularitātē apsteidz no partijas saraksta ar otro numuru startējusī SIA «GatewayBaltic» valdes priekšsēdētāja Inese Andersone. Tāpat no «Vienotības» domē iekļuvis mikrouzņēmējs Lauris Ērenpreiss.

Jau ziņots, ka pēc balsu saskaitīšanas visos 158 Rīgas iecirkņos «Saskaņa»/GLR saņēmusi 50,85% atbalstu. Tas nozīmē, ka partiju apvienība nākamajā Rīgas domes sasaukumā iegūs 32 deputātu mandātus. Iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās, kurās galvaspilsētas domē kopumā tika ievēlētas trīs partijas, «Saskaņa»/GKR saņēma 58,54% balsu, kas ļāva tai tikt pie 39 mandātiem.

Twitter

Kremlis savējos uz vēlēšanām aizved tāpēc ka kopība. Latviešiem tādas kopības nav un nebūs - neizliksimies. Mūsu spēks ir atšķirībā.— Pēteris Krišjānis (@pecisk) June 4, 2017

Rīgas domē kopā ar «Saskaņu»/GKR ievēlēti politiskie spēki no vēl četriem sarakstiem - Latvijas Reģionu apvienības (LRA) un «Latvijas attīstībai» (LA) apvienotā saraksta, kas saņēmis 13,66% vēlētāju atbalstu, Jaunās konservatīvās partijas (JKP) ar 13,41% vēlētāju atbalstu, VL-TB/LNNK ar 9,24% atbalstu un «Vienotības» ar 6,26% atbalstu.

Atbilstoši šādam balsu sadalījumam LRA un LA saraksts Rīgas domē saņemtu deviņus deputātu mandātus, JKP - deviņus mandātus, nacionālā apvienība VL-TB/LNNK - sešus mandātus, bet «Vienotība» - četrus, liecina aģentūras LETA veiktie provizoriskie aprēķini.

Pārējās partijas nav pārvarējušas 5% barjeru, kā pirmajai aiz svītras paliekot Zaļo un zemnieku savienībai (ZZS) ar 3,29% vēlētāju atbalstu.

Ušakovu atbalstot 29% balsstiesīgo rīdzinieku

Faktiski 29.82% rīdzinieku noteiks to, ka Ušakovs būs mērs.

Balsstiesīgie 426 205-100%

Par SC 127 099-29.82%— Mareks Neimanis (@Marex_N) June 4, 2017

Vēlēšanu rezultāti Rīgā