Koalīcijai pagaidām nav vienprātības par veselības papildu finansējuma avotu, bet nākamnedēļ cer vienoties

Lai arī Ministru prezidenta Māra Kučinska (ZZS) vadītā darba grupa piedāvājusi vairākus variantus veselības aprūpes finansējuma palielināšanai, valdošās koalīcijas partneri vēl nav gatavi viennozīmīgi atbalstīt kādu no tiem, tāpēc diskusijas vēl turpināsies.

Valdības vadītājs iepriekš bija iecerējis vienoties par šo jautājumu šonedēļ, taču tagad pielikt punktu diskusijām par veselības nozares finansējumu cer nākamnedēļ.

Kučinskis šodien pēc koalīcijas sanāksmes žurnālistiem sacīja, ka koalīcijas politiskie spēki veselības aprūpes jautājumu plāno pārrunāt savās partijās. Tomēr partneri apzinoties, ka laika grafiks ir «ļoti ierobežots», tāpēc nākamnedēļ šim jautājumam vajadzētu «pielikt punktu», skaidroja premjers.

Viņš atzina, ka bija pārāk optimistisks, domājot, ka vienošanos varētu panākt jau šonedēļ.

«Vienotības» priekšsēdētāja vietnieks Edvards Smiltēns piekrita, ka laiks ir ierobežots, jo situācija veselības aprūpē ir «diezgan kritiska». Tomēr «Vienotība» sagaida «precīzus piedāvājumus», kas saskaņoti Zaļo un zemnieku savienības iekšienē, jo šī politiskā spēka pārstāvju paziņojumi bija «pilnīgi pretrunīgi».

Kučinskis uz šo gan iebilda, ka par risinājumu ir atbildīga visa valdība kopumā, jo koalīcija ir komanda un tajā strādā visi.

Lai arī Kučinska vadītājā darba grupā strādāja visi koalīcijas partiju pārstāvji, politiskie spēki vēlās pārrunāt iespējamus risinājumus veselības aprūpes finansējuma palielināšanai. Politiķis Imants Parādnieks (VL-TB/LNNK) skaidroja, ka darba grupā nebija pārstāvēta visa partija vai frakcija, tāpēc jautājumi vēl jāizrunā politisko spēku valdēs.

Kā ziņots, Ministru prezidenta vadītā veselības darba grupa piedāvās koalīcijai lemt par vienu no diviem veselības nozares finansēšanas avotiem - obligāto sociālo apdrošināšanu sasaistīt ar minimālajām sociālajām iemaksām un novirzīt veselības aprūpei 1,5% no sociālā budžeta, to kompensējot, par vienu procentpunktu ceļot pievienotās vērtības nodokli (PVN), vai arī ieviest obligāto veselības apdrošināšanu ar fiksētu vai diferencētu ikmēneša maksājumu.

