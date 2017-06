250 eiro! Tāda ir «AirBaltic» kompensācija pasažierei, kuru divas reizes izsēdināja no lidmašīnas

Ilustratīvs attēls.. Foto: REUTERS/Scanpix

250 eiro. Tieši tik lielu kompensāciju no lidsabiedrības Evija saņēma par to, ka 29. maijā «AirBaltic» viņai otro reizi atteica iekāpšanu lidmašīnā sakarā ar vietu trūkumu. Briselē viņa nokļuva četras stundas vēlāk nekā plānots. «AirBaltic» atvainojās un paskaidroja, ka papildu biļešu tirgošana aviācijas industrijā ir ierasta prakse. Evijai lidsabiedrība paskaidroja, ka to, kurš no pasažieriem «netiks uz klāja», pēc dažādiem kritērijiem izskaitļo programma. Kuram kritīs «nelaimīgā loze», nekad nevar zināt.