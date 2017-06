Parīzes Dievmātes katedrālē izcēlusies apšaude

(ziņa papildināta saskaņā ar jaunāko informāciju)

Ārvalstu mediji vēsta, ka katedrālē kāds vīrietis uzbrucis likumsargam ar āmuru un vēlāk ticis sašauts. Uzbrucēja veselības stāvoklis nav zināms.

JUST IN: Officer attacked by man with hammer; officer shot and injured assailant, Paris police say https://t.co/GSKO4E2aXL pic.twitter.com/bWLl2froBv — CBS News (@CBSNews) June 6, 2017

Par citiem uzbrukumā ievainotiem vai cietušiem netiek ziņots. Likumsargi likuši cilvēkiem netuvoties Dievmātes katedrālei, kas ir viena no Parīzes populārākajām tūristu vietām. Notikuma vietā Parīzes centrā ieradies liels skaits policijas automašīnu.

JUST IN: Paris police shoot and injure a man who attacked an officer with a hammer at the Notre-Dame Cathedral https://t.co/QLW9Gzz3xx pic.twitter.com/EFwgJ9ac61— CNN (@CNN) June 6, 2017