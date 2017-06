Kučinskis: Nevienam no koalīcijas partneriem nav vēlmes gāzt vadību

Nevienam no koalīcijas partneriem nav vēlmes gāzt vadību, un nodokļu reformai, tajā skaitā veselības aprūpes finansēšanai, risinājums tiks rasts, šorīt intervijā LNT raidījumā «900 sekundes» teica premjers Māris Kučinskis (ZZS).

«Vakar es sapulcināju visus koalīcijas pārstāvjus, un labā ziņa ir tā, ka nevienam nav plāns valdību nogāzt un «noraut» nodokļu reformu,» teica Kučinskis.

Viņš stāstīja, ka vakar ar koalīcijas partneriem pārrunāti nodokļu un veselības aprūpes reformas un finansēšanas avoti. Visiem koalīcijas partneriem bijis vienots viedoklis, ka risinājums ir jāpanāk.

«Mēs vienojāmies, ka nākamtrešdien, 14.jūnijā, pieliekam punktu, vairāk laika mums nav, jo gan mediķi, gan pacienti gaida risinājumu,» atzīmēja premjers.

Uz jautājumu, vai tiek pieļauta iespēja, ka nodokļu reforma netiek īstenota, Kučinskis atbildēja noliedzoši. «Es tādu variantu nepieļauju, jo vakar visi apliecināja, ka kāds no risinājumiem ir jāpieņem. Neviens no risinājumiem nav tāds, par ko aplaudēs, bet kāds no tiem būs jāpieņem,» teica Kučinskis.

Savukārt uz jautājumu, kā valdības stabilitāti ietekmē pašvaldību vēlēšanu rezultāti, premjers teica, ka koalīcijā izmaiņas nav plānotas. «Pašvaldības ir pašvaldības, taču valdībai ir jāturpina stabili strādāt tālāk,» teica Kučinskis, piebilstot, ka, protams, pirmās dienas pēc vēlēšanām valda emocijas, taču vēlēšanu rezultāti ir apmierinoši.

Jau vēstīts, ka valdošās koalīcijas spēja vienoties par nodokļu reformu un veselības finansējumu varētu būt izšķiroša šīs valdības pastāvēšanai, neoficiālās sarunās atzīst politiķi.

Pagaidām koalīcijas sarunas vēl turpinās un politiķi meklē iespējas rast kompromisu šajos jautājumos, bet vienošanās būtu jāpanāk nākamnedēļ. Pašlaik vairākas koalīcijas partijas skaidru viedokli par avotu papildu finansējumam veselības aprūpei vēl nav formulējušas. Lai arī Ministru prezidenta Kučinska vadītā darba grupa piedāvājusi vairākus variantus veselības finansējuma gūšanai, pagaidām neviens no koalīcijas politiskajiem spēkiem atbalstu tiem nav gatavs paust.

