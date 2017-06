Vidzemē vairākos novados jau noteikti domes sēžu datumi

Vairākās Vidzemes pašvaldībās jau noteikti jauno domju sēžu pirmie datumi.

Līgatnes novadā pirmā domes sēde nozīmēta uz 15.jūnija plkst.14. Alojas novada domes pirmā sēde nolikta uz 16.jūnija plkst.13.

Apes novadā pirmā novada domes sēde notiks 20.jūnija plkst.10, bet Pārgaujas novada pirmās domes sēdes laiks atlikts uz 21.jūnija plkst.9.

Jau ziņots, ka saskaņā ar likumu pašvaldību domju pirmo sēdi jāsasauc vietējās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam ne agrāk kā 10 dienas un ne vēlāk kā 20 dienas pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas.

Gadījumā, ja kādas pašvaldības vēlēšanu rezultāti būs apstrīdēti tiesā, bet vēlēšanu rezultātus tiesa negrozīs, tad, lai izpildītu tiesas spriedumu, pirmo domes sēdi būs jārīko 10 dienu laikā pēc tiesas sprieduma pasludināšanas dienas.

Kā aģentūru LETA informēja Centrālās vēlēšanu komisijas Informācijas nodaļas vadītāja Kristīne Bērziņa, likums nosaka, ka ar jaunievēlētās domes pirmo sēdi izbeigsies iepriekšējās domes pilnvaras.

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam līdz domes priekšsēdētāja ievēlēšanai būs jāvada domes sēde un jāparaksta domes lēmums par domes priekšsēdētāja ievēlēšanu.

Ja neviens no šī amata kandidātiem nesaņems nepieciešamo balsu vairākumu pirmajā kārtā, attiecīgajai domei būs jārīko atkārtota balsošana par tiem diviem kandidātiem, kuri būs saņēmuši visvairāk balsu. Ievēlēts būs tas kandidāts, kurš saņēmis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu. Ja arī otrajā kārtā neviens no kandidātiem nebūs saņēmis ievēlēšanai nepieciešamo balsu vairākumu, tiks rīkota balsošana par to kandidātu, kurš otrajā kārtā saņēmis vairāk balsu.

Ja neviens no kandidātiem trešajā kārtā nebūs saņēmis ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu, būs jārīko jaunas domes priekšsēdētāja vēlēšanas.

Likumā tāpat arī noteikts, ka Saeima var atlaist domi, ja divu mēnešu laikā pēc sanākšanas uz pirmo sēdi vai pēc attiecīgo amatpersonu vai institūciju atkāpšanās dome nav ievēlējusi priekšsēdētāju, viņa vietnieku vai pastāvīgās komitejas.

