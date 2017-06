LTV: Jūrmala grasās iemainīt Teilānam piederošu zemi ar apgrūtinājumiem pret vērtīgāku pašvaldības īpašumu

Jūrmalas dome grasās piekrist iemainīt «Saskaņai» pietuvinātajam uzņēmējam Ērikam Teilānam piederošu zemi ar apgrūtinājumiem pret vērtīgāku pašvaldībai piederošu zemi, vēsta Latvijas Televīzija.

Teilānam pieder nepilnus 3,5 hektārus liels īpašums Jūrmalā, netālu no Lielupes. Uzņēmējs šeit paredzējis būvēt vairākas daudzdzīvokļu mājas, taču šobrīd tas nav iespējams, jo līdz 2030.gadam Jūrmalas dome plāno celt jaunu tiltu pār Lielupi, un šis projekts skartu arī Teilāna īpašumu. Pagaidām gan nav skaidri zināms, kad tiltu sāks būvēt.

Šī iemesla dēļ uzņēmējs iesniegumā Jūrmalas domei pieprasījis vai nu atcelt viņa īpašumam apgrūtinājumu, vai piešķirt līdzvērtīgu zemes gabalu.

Reklāma

Uz rītdienas domes sēdi sagatavotais lēmuma projekts liecina, ka Teilāna lūgumu iecerēts apmierināt un viņam maiņas kārtībā varētu tikt piedāvāta daļa no 12 hektāru liela pašvaldībai piederoša zemes gabala Dzintaros. Precīzi to, cik liels piešķirtais īpašums varētu būt, pašreiz vēl nevar noteikt, jo šim zemes gabalam vēl jānosaka tirgus vērtība.

«Veiksim vērtējumu tam pašvaldības īpašumā esošajam zemes gabalam, kas atrodas Dzintaros. Attiecīgi tai daļai, kur zonējums pieļauj publisko apbūvi. Noteiksim šīs daļas viena kvadrātmetra cenu, un attiecīgi tad arī aprēķināsim, kāds būs tas zemes gabals, kāda daļa no Dzintaros esošā zemes gabala varētu tikt mainīta. Teilāna kungam šobrīd pieder zemes gabals, kura platība ir 34 000 kvadrātmetru, attiecīgi Dzintaros, ļoti provizoriski, tie varētu būt 8 000 kvadrātmetru,» teica Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes pārstāve Indra Dreika.

Teilāns ar iesniegumu domē vērsās pērnā gada augustā. Tieši pērn daļai zemes gabala Dzintaros zonējums tika mainīts no «dabas un apstādījumu teritorijas» uz «publiskās apbūves teritoriju». Domē apgalvo, ka tas neesot darīts tieši Teilāna iesnieguma dēļ.

«Zonējums ir mainīts teritorijai, kas ir tieši blakus pašvaldības īpašumā esošam zemes gabalam Piebalgas 2, kurā ir plānota Alternatīvās skolas ēkas būvniecība. Plus ir, protams, pašvaldībai jādomā arī par labiekārtojumu apkārtējā teritorijā, un tādēļ 29 000 kvadrātmetru no šī zemes gabala attiecīgi tika nomainīts zonējums,» klāstīja pašvaldības pārstāve. Tas, ka kāda trešā daļa no šīs zemes varētu tikt iemainīta pret Teilāna zemi, Alternatīvās skolas projektu neapdraudēšot.

Saistītie raksti