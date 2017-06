No 14. līdz 17. jūnijam Mālpils sporta centrā notiks Latvijas mēroga Jaunsardzes sporta spēles, ko organizē Jaunsardzes un informācijas centrs sadarbībā ar Mālpils novada pašvaldību, portāls TVNET uzzināja Jaunsardzes un informācijas centrā.

Sporta spēlēs no visiem Latvijas novadiem piedalīsies 600 jaunsargi vecumā no 12 līdz 19 gadiem. Sporta spēļu mērķis ir veicināt fiziskās sagatavotības un sporta attīstību Jaunsardzē, noskaidrot labākās komandas un noteikt spēcīgākos sportistus no jaunsargu vidus.

14. jūnijā plkst. 19.40 sporta spēļu dalībnieki un viesi no Mālpils sporta centra dosies gājienā uz Sauleskalnu, lai godinātu Komunistiskā genocīda upuru piemiņu. Pēc piemiņas brīža gājiens turpināsies uz Mālpils sporta centra stadionu, kur plkst. 20.30 svinīgi tiks atklātas sporta spēles. Spēļu dalībniekus sveiks Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons, Jaunsardzes un informācijas centra direktors majors Aivis Mirbahs un Mālpils novada pašvaldības domes pārstāvji

15. jūnijā jaunsargi kārtos vispārējās fiziskās sagatavotības testu, startējot tādās disciplīnās kā roku saliekšana un iztaisnošana, pievilkšanās pie vingrošanas stieņa, bumbiņas vai granātas mešana, sprints un kross.

16. jūnijā jaunsargi piedalīsies komandu un individuālajās disciplīnās – spēlēs strītbolu, pludmales volejbolu, minifutbolu, florbolu, orientēsies, veiks vasaras biatlona stafeti un spēka izturības testu.

17. jūnijā plkst. 11.00 Mālpils sporta centra stadionā notiks Jaunsardzes sporta spēļu noslēguma ceremonija un apbalvošana. Sporta spēļu dalībniekus un uzvarētājus sveiks aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, Latvijas Vieglatlētikas savienības prezidente Ineta Radēviča, Latvijas Volejbola federācijas prezidents Atis Sausnītis, modernās pieccīņas sportists Deniss Čerkovskis un spēkavīrs Dainis Zāģeris.

