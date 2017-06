Vāc parakstus par Rīgas grants ceļu pārklāšanu ar cieto segumu

Sabiedrības iniciatīvu portālā «Manabalss.lv» sākta parakstu vākšana par Rīgas grants ceļu pārklāšanu ar cieto segumu. Kā iniciatīvas pieteicējs norādīts Andrejs Gaivoronskis. Iniciatīvu paredzēts iesniegt Rīgas domē.

Iniciatīvas mērķis ir sekmēt pēc iespējas lielāka Rīgas ielu skaita pārklāšanu ar cieto segumu - asfaltu, bruģi un dubulto virsmas apstrādi.

Gaivoronska ieskatā grants ielas samazina dzīvojamās vides kvalitāti, it sevišķi savrupmāju apkaimēs - Bieriņos, Tēriņos, Atgāzenē, Ziepniekkalnā, Trīsciemā, Dārziņos, Bolderājā un citviet.

«Rīgā kopš 2009.gada vairs neasfaltē grants ielas, kas atrodas daudzās pilsētas apkaimēs ārpus centra - gan kvartālos ar vairāku dzīvokļu mājām, gan savrupmāju apkaimēs. Grants seguma ielas, kā liecina Rīgas domes Satiksmes departamenta dati, ir visos Rīgas rajonos un priekšpilsētās ar kopējo platību 626 000 kvadrātmetri,» norādīja Gaivorovskis.

Iniciatīvas autors aicina iedzīvotājus parakstīties par to, lai Rīgas pašvaldība izveidotu jaunu budžeta programmu - «Rīgas ielu bez cietā seguma asfaltēšanai un bruģēšanai» un novirzītu programmas mērķu izpildei vismaz četrus miljonus eiro gadā. Tas būtu tikpat, cik ik gadus jau saņem Rīgas daudzstāvu namu iekšpagalmi, pārliecināts Gaivorovskis.

Šāda ierosinājuma rezultātā arvien vairāk Rīgas iedzīvotāju varēs pārvietoties pa sakārtotām ielām, uzskata Gaivorovskis, piebilstot, ka katru gadu tiks noasfaltētas grants ielas un to posmi noteiktā apjomā.

«Līdz ar to rīdziniekiem pavasaros un rudeņos būs mazāk jāsastopas ar dubļiem un neizejamām grants ielām. Vasarās un sausā laikā gaiss būs bez grants putekļiem, bet Rīgas pašvaldība būs pierādījusi to, ka no pilsētas budžeta līdzekļiem ir gatava plānveidīgi sakārtot ielas arī privātmāju apkaimēs, kur ir lielākais grants seguma ielu kopgarums un arī vislielākie nekustamā īpašuma nodokļi,» skaidroja iniciatīvas autors.