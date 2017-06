Iespējami jauni kriminālprocesi par balsu pirkšanu pašvaldību vēlēšanās

Drošības policija (DP) ierosinājusi 3 kriminālprocesu par iespējamo balsu pirkšanu 2017. gada pašvaldību vēlēšanās, to ietvaros arī aizturēti cilvēki. Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumam «de dacto» atklāja DP priekšnieka vietnieks Ints Ulmanis. Vienlaikus DP pārstāvis apliecināja, ka ir iespējamas jaunas krimināllietas.





«de facto» atklāj, ka DP turpina pārbaudīt ziņas par iespējamo balsu pirkšanu Rēzeknes pilsētā. «Pašlaik darbs turpinās, nevar izslēgt arī to varbūtību un iespēju, ka tiks uzsākti citi procesi, ja apstiprinās balsu pirkšanas gadījumi», raidījumam skaidroja Ints Ulmanis.



Rēzeknē vēlēšanu laikā novēroti iespējami pārkāpumi, sarunā ar LTV atzinusi Rēzeknes vēlēšanu komisijas vadītāja Diāna Pirožkina. Piemēram, viens no vēlētājiem, izejot no iecirkņa, zvanījis kādam un atskaitījies par izdarīto izvēli. «Viņi aizgāja no iecirkņa un kāds vīrietis viņiem kaut ko nodeva,» stāsta Pirožkina. Cits vēlētājs uz iecirkni ieradies reibumā, sākumā nav spējis atcerēties, kura vēlēšanu zīme jāizvēlas, bet vēlāk atgriezās ar konkrētā saraksta numuru.

LTV aptaujāja Rēzeknes pilsētas pašvaldību vēlēšanu novērotājus, kuri pastāstītāja par citām aizdomīgiem gadījumiem: pie iecirkņa novietotas mašīnas pasažieri vēroja vēlēšanu iecirkņa apmeklētājus, bet citā gadījumā pie iecirkņa novēroti divi vīrieši, viens rādījis vēlēšanu zīmēm līdzīgus papīrus, otrs pēc tam devies balsot.



DP skaidro, ka signāli par iespējamo balsu pirkšanu Rēzeknē joprojām tiek pārbaudīti

«Signāli par Rēzekni tika saņemti, bet nav noslēdzies pārbaudes process. Ir atsevišķi signāli, kuru pārbaudes mēs joprojām turpinām»raidījumam komentēja Ints Ulmanis.

DP statistika liecina – balsis Latvijā mēģina pirkt regulāri. Pēdējo gadu laikā pēc katrām vēlēšanām ierosina vidēji 3 kriminālprocesus. Turklāt atsevišķos gadījumos jau paspējusi nomainīties dome, bet lieta nav izskatīta līdz galam - divās lietās par iespējamo balsu pirkšanu iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās joprojām notiek izmeklēšana.



LTV atgādina, ka

vēlēšanu rezultāti balsu pirkšanas dēļ atcelti tikai vienu reizi – 2005. gadā Rēzeknē. Tajā vasarā notika atkārtotas vēlēšanas,

vēlāk par pirkšanas organizēšanu notiesāts kādreizējais pilsētas mērs Juris Začests un vēl divi cilvēki. Otrs skaļākais gadījums – pēdējās Saeimas vēlēšanas, kad pierādīta balsu pirkšana par labu «Vienotības» politiķim Dzintaram Zaķim un notiesāts viņa labs paziņa Andris Kozulis.

