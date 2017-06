Dūklavs uz konferenci Rīgā ielūdz sankciju sarakstā esošu Krievijas amatpersonu

Pēc Krimas aneksijas pagājuši jau vairāk nekā trīs gadi. Eiropas Savienības, ASV un citu valstu piemērotās sankcijas pret Krieviju solās būt spēkā, līdz tā atdos Krimu Ukrainai. Neraugoties uz to, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs (ZZS) šogad ielūdzis sankciju sarakstā esošu Krievijas amatpersonu uz konferenci Latvijā, ziņo Latvijas Televīzijas raidījums «de facto».

Jūnija pirmajās dienās Zemkopības ministrijā notika starptautiska konference par Āfrikas cūku mēra ierobežošanu Eiropā, kur bīstamā slimība izplatās aizvien plašākā areālā. Dalība konferencē bija visaugstākajā līmenī, tostarp, piedaloties arī Eiropas Savienības veselības un pārtikas drošības komisāram Vītenim Andrjukaitim, Igaunijas, Lietuvas un Somijas lauksaimniecības ministriem, kā arī atbildīgo dienestu pārstāvjiem. Kopumā – delegāti no 12 valstīm, tai skaitā Ukrainas, Moldovas un citām.

Konferencei Zemkopības ministrijā gatavojās jau laikus. Ielūgums - apmeklēt konferenci un pirms tam piedalīties neformālās vakariņās - februārī tika nosūtīts arī Krievijas lauksaimniecības ministram Aleksandram Tkačovam un par veterinārijas jautājumiem atbildīgajai amatpersonai.

Ielūgumu parakstījis zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. Taču Tkačovs jau kopš 2014.gada vasaras iekļauts to personu sarakstā, pret kurām noteiktas Eiropas Savienības un citu valstu sankcijas,

un kuras šeit netiek ielaistas. «Mēs nebijām aicinājuši ministru, mēs bijām aicinājuši viņu pārtikas drošības dienesta vadību,» raidījumam saka Dūklavs. Taču raidījuma rīcībā ir ielūguma, kurā redzams, ka vēstule adresēta ministram un ievada teksts ir «Man ir tas gods Jūs un Krievijas Federācijas atbildīgo amatpersonu veterinārijas jautājumos ielūgt uz augsta līmeņa sanāksmi...».

Dūklavs skaidro - aicināts ministrs, zinot, ka viņš dos uzdevumu kādam no darbiniekiem atbraukt uz Latviju.

Tkačovs sankciju sarakstā tika iekļauts par Krimas aneksijas atbalstīšanu

Tas notika laikā, kad viņš vēl bija Krasnodaras apgabala gubernators. Šis reģions Krievijā atrodas iepretim Krimas pussalai. Tkačovs drīz pēc Krimas aneksijas apbalvoja kazaku vienību, kas bija devusies uz Krimu. Kazaki pazīstami ar nežēlīgu izturēšanos pret Kremļa varas pretiniekiem.

Dūklavs izvairās no jautājuma par ielūguma saskaņošanu ar Ārlietu ministriju: «Nu jūs arī tādus jautājumus uzdodat, es negribu par to diskutēt, ko viņi par to domā par katru jautājumu. Kārtība tāda ir noteikta, ka ministra līmenī šādi dokumenti tiek sūtīti ministram. Ko viņš pēc tam sūta uz šejieni, tas ir viņa izlemšanas jautājums.»

Ielūgumu sankciju sarakstā esošajam Krievijas ministram Zemkopības ministrija nosūtīja bez Ārlietu ministrijas starpniecības un arīdzan bez saskaņošanas ar to.

Pāris mēnešu vēlāk – aprīlī, Ārlietu ministrija visām ministrijām izsūtīja ikgadējo atgādinājumu par to, kā komunicēt ar valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Tad arī Zemkopības ministrija informējusi par Tkačovam nosūtīto ielūgumu, un situācijas risināšanā iesaistījusies Ārlietu ministrija.

«Sākotnējā vēstule ar Ārlietu ministriju nebija skaņota, vai ar tās starpniecību netika nosūtīta, bet pēc kāda laika mūs informēja Zemkopības ministrija, un tad jau kopš aprīļa mēs tās procedūras attiecīgi izrunājām, saskaņojām un precizējām,» saka ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs («Vienotība»). Uz jautājumu, ko nozīmē šāda procedūru precizēšana, Rinkēvičs norāda: «Mēs nekomentējam šāda veida saraksti - vai tās būtu diplomātiskās notas vai vēstules, tas nebūtu korekti no diplomātiskās etiķetes viedokļa. Es tikai varu teikt, ka jā, sākotnējā vēstule tika nosūtīta, bet pēc tam – no aprīļa Zemkopības ministrijas kolēģi ar mums sazinājās, un mums ir tādi gadījumi – dažreiz tā gadās (..) mēs attiecīgās procedūras sakārtojām. Kādā veidā, kas notika – tā ir diplomātiskās sarakstes īpatnība».

Ārlietu ministrs nepieļauj, ka Tkačovam nepareizi nosūtītais ielūgums būtu varējis Krievijas pusei atstāt iespaidu, ka Latvija kaut kādā veidā kļuvusi pielaidīgāka attiecībā uz sankciju režīmu:

«Nē, es nedomāju, jo mūsu nostāja valdības dokumentos ir skaidri nostiprināta, nekas mūsu nostājā šobrīd nemainās».

Kopš sankciju ieviešanas, Tkačovs Eiropas Savienībā paguvis pabūt divreiz – pērn kā Krievijas delegācijas vadītājs ierodoties uz Pasaules dzīvnieku veselības organizācijas rīkotu pasākumu Francijā. Bet šā gada sākumā viņš apmeklēja G-20 valstu lauksaimniecības ministru sanāksmi Vācijā. Abas reizes viņam dotā iespēja ierasties Eiropas Savienības valstīs izpelnījās mediju kritiku.

Sankciju sarakstā esoša persona var apmeklēt starptautiskas organizācijas rīkotu pasākumu kādā no Eiropas Savienības valstīm. Taču te ierasties var pie nosacījuma, ja pārējās savienības valstis tam neiebilst. Tikai tad izsniedz vīzu un kārto praktiskās procedūras.

Tkačovs ir Krievijas lauksaimniecības ministrs kopš 2015.gada. Tkačova ģimenei pieder plaša profila lauksaimniecības holdings «Agrokomplekss». Tas ierindojas starp pieciem lielākajiem Krievijā. Kaimiņvalsts mediji arī ziņojuši par Tkačova vērienīgo dzīvesveidu un īpašumu Melnās jūras piekrastē. Nevalstisko organizāciju pārstāvji atklāj, ka Tkačovs uzlicis vairākus metrus augstu sētu ne tikai apkārt savai vasarnīcai, bet arī tai pieguļošajiem valsts īpašumiem un koplietošanas ceļam.

