«Vienotības» pārstāvji kandidējuši no vēlētāju apvienībām, lai pielāgotos vēlētājiem

Vairāki «Vienotības» pārstāvji reģionos izvēlējušies kandidēt no vēlētāju apvienību sarakstiem, nevis veidot «Vienotības» sarakstus, lai pielāgotos vēlētājiem.

Aigars Šteins (V) aģentūrai LETA pavēstīja, ka Līgatnes novada domes vēlēšanās startējis no vēlētāju apvienības «Līgatnes novada izaugsmei» saraksta, jo tāda bijusi vienošanās.

Pēc Šteina domām tā kā novadā kandidē tikai vēlētāju apvienības, neveidot «Vienotības» sarakstu, bet startēt no vēlētāju apvienības esot bijis godīgāk pret konkurentiem.

Vaicāts, vai kandidēt no vēlētāju apvienības saraksta nav izvēlējies tāpēc, ka «Vienotības» zemie reitingi varētu kaitēt izredzēm saglabāt amatu domē, Šteins pieļāva, ka tas varētu būt viens no mīnusiem, ko sniegtu partijas vārds, taču vienlaikus viņš atzīmēja, ka nupat dibinātas vēlētāju apvienības reitingi tāpat atpaliktu no «Vienotības» rādītājiem.

Līdzīgu atbildi aģentūrai LETA sniedza arī Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju (V). Viņa atzīmēja, ka novadā visi zina, ka viņa ir «Vienotības» biedre, un pati ar to «lepojas», taču no vēlētāju apvienības «Mēs savam novadam» rindām deputāte kandidējusi, jo novadā pašvaldību vēlēšanās ir tikai šādi, vietējiem vēlētājiem pielāgoti saraksti.

Kā liecina Centrālās vēlēšanas komisijas dati, par Harju vadīto sarakstu «Mēs savam novadam» vēlēšanās balsis atdevuši 49,26% vēlētāju, otrajā vietā ierindojies saraksts «Gaujiena» ar 18,07%, kam seko «Rītausma» - 13,48%, «Vireši» - 9,24%, un «Novadnieki» - 7,55%. Tādējādi «Mēs savam novadam» domē ieguvusi četras vietas, «Gaujiena» - divas, bet pārējie trīs saraksti - pa vienai.

Salīdzinoši 2013.gada pašvaldību vēlēšanās «Mēs savam novadam» ieguva pārliecinošāku uzvaru - toreiz par partiju nobalsoja 67,12% vēlētāju, kas domē deva sarakstam absolūto vairākumu.

Savukārt Šteina vadītais saraksts «Līgatnes novada izaugsmei» ir ieguvis 55,32% balsu. Iepriekšējās vēlēšanās Šteins kandidēja no «Vienotības» saraksta, kas ieguva tikai četras deputātu vietas.

Saraksts «Savam novadam» ir ieguvis 31,18% balsu un trīs mandātus, bet «Mēs Līgatnei» - 9,85% balsu un vienu mandātu.

Vēlētāju apvienība «Par labklājību Līgatnes novadā!» ir savākusi 2,41% balsu un vienas pašvaldības domē neiegūs.

