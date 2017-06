Par narkotiku kontrabandu Latvijas pilsoņi visvairāk aizturēti Spānijā

Pēdējā gada laikā Latvijas valstspiederīgie par narkotisko un psihotropo vielu kontrabandu ārvalstīs visvairāk aizturēti Spānijā. Valsts policijas (VP) Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins norāda, ka pārsvarā cilvēki narkotiku kontrabandas biznesā iesaistās ārzemēs un, galvenokārt, tiek arī aizturēti ārzemēs.

Laikā no 2015.gada līdz 2016.gadam, narkotiku kurjeriem aktuāls maršruts bija no Tuvajiem Austrumiem, tomēr patlaban populārākais narkotiku kontrabandas maršruts, kurā kā narkotiku kurjeri tiek iesaistīti arī Latvijas valstspiederīgie, ir no Dienvidamerikas. «Visvairāk Latvijas valstspiederīgo pēdējā laikā aizturēti Spānijā - 34 cilvēki pēdējā gada laikā. Tur ir viena no lielākajām lidostām, kur ienāk avioreisi un kur mūsu valstspiederīgie tiek aizturēti,» uzsvēra Grišins.

Atbilstoši VP datiem, otrā visbiežākā aizturēšanas vieta pēdējā gada laikā ir Krievija, kur aizturēti 20 Latvijas valstspiederīgie un trešā ir Argentīna, kur aizturēti 15 cilvēki. Tai seko Brazīlija ar 14 aizturētiem Latvijas valstspiederīgajiem, savukārt gan Vācijā, gan Lielbritānijā aizvadītā gada laikā katrā aizturēti 13 narkotiku kurjeri no Latvijas.

Visbiežāk nelegāli tiek pārvadātas tādas narkotikas kā kokaīns, šķidrais kokaīns, metamfetamīns, amfetamīns, KHAT, heroīns, ekstazī, hašišs un ketamīns.

Pārsvarā narkotiku kontrabandai tiek izmantota gaisa satiksme, kuģu satiksme, kā arī kravas pārvadājumi.

Grišins uzsvēra, ka ir svarīgi saprast, ka iesaistoties narkotiku kontrabandā, ir valstis, kurās par to draud par nāves sods. «Es vēršu uzmanību tiem cilvēkiem, kuriem pārdomā vai kurus kāds noziedzīgajā vidē ir uzrunājis iesaistīties par narkokurjeru, padomāt par to, kur, kādos apstākļos viņi nonāk,» sacīja VP pārstāvis.

Viņš skaidroja, ka

valstīs ārpus Eiropas Savienības (ES) jeb tā saucamajās trešajās valstīs soda politika mēdz būt dažāda, tostarp arī skatījums uz cilvēktiesību ievērošanu.

«Politika attiecībā uz cilvēktiesību ievērošanu nebūt nav tāda kā ES, un līdz ar to cilvēki nokļūst neapskaužamā situācijā. Sodi var būt visbargākie – sākot ar mūža ieslodzījumu un ar nāves sodu, un diemžēl, beidzot ar uzturēšanās apstākļiem apcietinājumā, kur cilvēktiesību ievērošana nebūt neatbilst bieži vien vispārpieņemtajām normām ES teritorijā,» teica Grišins.

Grišins norādīja, ka policiju pārstāvji visā pasaulē ir nodibinājuši sadarbību, lai cīnītos ar narkotiku kontrabandu. Turklāt, pēc viņa teiktā, bieži vien ārzemju kolēģi VP ziņo par Latvijas valstspiederīgajiem, kuri nolēmuši iesaistīties narkotiku kontrabandā, kas beidzas ar viņu aizturēšanu ārzemēs.

Kā norādīja VP Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks,

vidēji par narkotiku nogādāšanu no vienas valsts uz otru tiek nopelnīts robežās no 500 līdz 3000 eiro. «Tā šķiet viegla nauda,

bet diemžēl tie sodi un sodu neizbēgamība parāda savu un cilvēki tiek aizturēti un saukti pie atbildības. Vervēšanas notiek gan ārzemēs, gan Latvijas teritorijā un mūsu izmeklēšanā ir bijušas vairāki kriminālprocesi, kuri arī pašlaik tiek iztiesāti un notiek izmeklēšanas,» sacīja Grišins.

Kā ziņots, Ārlietu ministrija (ĀM) sadarbībā ar VP šodien atklāja informatīvo akciju «Ceļo droši», kura ilgs no šā gada 12.jūnija līdz 16.jūlijam nozīmīgākajos transporta mezglos - starptautiskajā lidostā «Rīga», Rīgas starptautiskajā autoostā, Rīgas pasažieru terminālī, SIA «LDz Cargo», SIA «Lux Express Latvia» un «Norma-A» (Ecolines), AS «Tallink Latvija», kā arī Rīgas sabiedriskajā transportā.

Ņemot vērā, ka pēdējā laikā vērojama satraucoša tendence Latvijas valstspiederīgajiem iesaistīties nelegālā narkotiku kontrabandā, akcija «Ceļo droši» tiek īstenota sadarbībā ar Valsts policiju.

ĀM kampaņas laikā ceļotājiem, kuri dosies ārpus Latvijas, atgādinās, kādiem jautājumiem pirms ceļojuma būtu pievēršana īpaša uzmanība.

«ĀM ir izstrādājusi «10 drošas ceļošanas baušļus», ko aicinām iegaumēt, lai ārzemju ceļojums sagādātu tikai patīkamas atmiņas un lai varētu izvairīties no liekiem starpgadījumiem un neplānotām izmaksām,»

pauda ĀM Konsulārā departamenta direktore Guna Japiņa.

Tāpat akcijas laikā, ikviens ceļotājs tiek aicināts ne tikai reģistrēties ĀM Konsulārajā reģistrā, bet arī lejuplādēt savā viedtālrunī aplikāciju «Ceļo droši», kas vienuviet lietotājam draudzīgā veidā piedāvā ar ceļošanu saistīto ĀM oficiālo informāciju un vieglas saziņas iespējas ar Konsulāro departamentu.

Konsulārā departamenta dežūrtālrunis ārkārtas situācijām +371 26337711 un e-pasts palidziba@mfa.gov.lv ir pieejams visu diennakti.

Informatīvās akcijas laikā tiks demonstrētas «Ceļo droši» filmiņas, būs pieejamas 12 informatīvas kolonnas lidostā «Rīga», plakāti Rīgas starptautiskajā autoostā, Rīgas pasažieru terminālī, grāmatzīmes, kartiņas un bukleti tālsatiksmes autobusu, vilcienu un prāmju pasažieriem. Sadarbībā ar AS «Air Baltic Corporation» jūlijā lidojumu žurnālā «Baltic Outlook» būs lasāms arī raksts par drošu ceļošanu.

