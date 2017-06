Apcietinātos administratorus atstādinās no maksātnespējas procesiem

Maksātnespējas administrācija tuvākajās dienās lems par apcietināto maksātnespējas administratoru Ilmāra Krūma, Māra Sprūda un Naura Durevska atstādināšanu no visiem viņu vadītajiem maksātnespējas procesiem, šovakar ziņoja Latvijas Televīzijas raidījums «Panorāma».

Administrācija Valsts policijai 9.jūnijā bija pieprasījusi informāciju saistībā ar šo lietu. Šodien saņemtā atbilde esot pamats, lai pieņemtu attiecīgus lēmumus, norādīja Maksātnespējas administrācijas direktore Inese Šteina.

«Šis jautājums tiks izlemts administratīvā akta formā, un tas tiks pieņemts tuvāko trīs darba dienu laikā. Tas nozīmē - ne vēlāk kā līdz ceturtdienai [15.jūnijam]. Tālāk Maksātnespējas administrācija sagatavo tiesai pieteikumus par administratora atcelšanu no katra no viņa lietvedībā esošajiem maksātnespējas procesiem. Kopumā šiem trim administratoriem aktīvā lietvedībā ir 46 maksātnespējas procesi, no kuriem viņi ir jāatstādina,» norādīja Šteina.

Par administratora sertifikāta darbības izbeigšanu pagaidām netiekot runāts, jo policijas atsūtītajā informācijā neesot tādu faktu, lai par to lemtu. Taču maksātnespējas administrācija sekošot līdzi notikumiem un policijai varētu pieprasīt arī papildu ziņas.

Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļa Valsts policija aizturēja un tiesa vēlāk lēma paturēt apcietinājumā kopumā četras personas - trīs minētos maksātnespējas administratorus, kā arī finansistu Jorenu Raitumu.

Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde (ENAP) sākusi divus atsevišķus kriminālprocesus. Vienā figurē Sprūds kopā ar Krūmu un Raitumu. Sprūdam un Krūmam tiek inkriminēta izspiešana un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, savukārt Raitumam, kā žurnālistiem apliecināja viņa advokāts Aleksandrs Berezins, tiek inkriminēta dalība izspiešanā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā. Šī lieta saistīta ar likvidējamo «Trastu komercbanku».

Otrajā lietā figurē Durevskis, par kura inkriminēto noziegumu nekas šobrīd nav zināms.

