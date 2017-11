Ugunsgrēkos Latvijā cietuši pieci cilvēki

(Pievienota 2.-4.rindkopa.)

Cietušo skaita ziņā ievērojamākais ugunsgrēks vakar tika dzēsts Liepājā, Tirgus ielā, kur ap plkst.21 dega divstāvu dzīvojamās mājas kāpņutelpa 50 kvadrātmetru platībā, radot spēcīgu sadūmojumu. Izmantojot izbīdāmās kāpnes, VUGD darbinieki no piedūmotajām telpām izglāba piecus cilvēkus un divus suņus, bet no pirmā stāva caur logiem tika izglābti trīs cilvēki. Divi no izglābtajiem cilvēkiem bija cietuši un tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD).

Šī ugunsgrēka dzēšanas laikā traumu guva arī divi ugunsdzēsēji, kuri pēc mediķu apskates varēja turpināt darbu. Paaugstinātās bīstamības ugunsgrēku pilnībā likvidēt izdevās plkst.2.02.

Savukārt ap plkst.11.40 VUGD saņēma izsaukumu uz Inčukalna novada Inčukalna pagastu, kur trīsstāvu dzīvojamā mājā bija jūtams sadūmojums. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka pirmā stāva dzīvoklī bija dedzis bez uzraudzības gatavoties atstāts ēdiens. Ugunsgrēks bija likvidēts jau pirms VUGD ierašanās, tomēr no piedūmotā dzīvokļa ugunsdzēsēji izglāba cilvēku, kurš tika nodots NMPD.

Diennakts laikā valstī kopumā dzēsti 12 ugunsgrēki, no kuriem trīs fiksēti Rīgā, pieci - citās lielajās pilsētās, bet četri - novados.

Vakar VUGD darbinieki veikuši arī 13 glābšanas darbus.

Kopš gada sākuma ugunsgrēkos Latvijā ir cietuši 328, bet gājuši bojā 67 cilvēki.