Dzemdībās kā karā: Nevari paiet? Uzvelc bikses un rāpo!

Pagājušajā sestdienā, 25. novembrī, visā pasaulē, arī Latvijā, tika atzīmēta Rožu revolūcijas diena, kurā pastiprināti tiek runāts par vardarbību pret sievieti, tostarp arī dzemdībās. Jau rakstījām par vairāku sieviešu traumatisko pieredzi dzemdību laikā dažādās Latvijas slimnīcās. Vardarbība dzemdībās ir problēma, un sievietes bieži vien to neatpazīt. Dzemdību laikā sievietes piedzīvo gan psiholoģisku vardarbību, kad tiek kauninātas, gan fizisku, kad, jau tā būdamas jūtīgas, tiek ļoti brutāli izmeklētas. Tāpat sievietēm netiek paskaidrotas medicīniskās procedūras vai arī uzspiestas tādas lietas, kas viņām nav nepieciešamas. Evija, kuras stāstu publicējām sestdien, skaidroja, ka «Sievietes neatpazīt vardarbību, jo viņas domā, ka tā ir norma - ka drīkst ļoti brutāli pieskarties un nepaskaidrot darbības.»

Pavisam citās domās ir Ieva, kurai ir līdzīga pieredze, taču citi secinājumi un skatījums uz piedzīvoto. Ieva ir 45 gadus veca māksliniece, kura dzīvo skaistā, senatnīgā lauku mājā Ogrē. Savu pirmo bērnu viņa veselības sarežģījumu un dažādu dzīves apstākļu sakritības dēļ pasaulē laida vēlu – 41 gada vecumā. Mazajai Annai (vārds mainīts) tagad ir četri gadi, un viņa ir kā dzīva Margaritas Stārastes pasaku ilustrācija – apaļiem vaidziņiem, kautrīgu, platu smaidu un šķelmīgām acīm. Viena zeķe noļukusi... vienā rokā ap vidu apņemts milzīgs rotaļu suns, otrā pusnograuzts burkāns. Viņa kautrīgi aizslēpjas aiz mammas brunčiem un vēro.

Ieva uzskata, ka par dažādām vardarbības formām noteikti ir jārunā un ļoti labi, ka Rožu revolūcijas diena liek par to padomāt. Taču viņa uzskata, ka, tāpat kā ar ļoti daudz ko citu, mēs mēdzam sajaukt kopā «kāpostus ar ledenēm». «Man nepatīk, ja kāds uzskata skarbumu par vardarbību, un mediķi, īpaši dzemdību, kas ir bīstams medicīnisks process, speciālisti, kas ikdienā saskaras ar dzīvību un nāvi, vairāk nekā citi, ir skarbi, tas ir normāli,» saka Ieva. Viņa uzskata, ka Latvijā ir ļoti augstas klases dzemdību speciālisti un apkalpojošais personāls. «Ļoti iespējams, ka tam pa vidu trāpās kāds «kretīns», par kādiem varēja lasīt portālā TVNET, bet to nekādi nevar attiecināt uz visu jomu kopumā. Mūsu ārsti nav tie, kuri, pensijā aizejot, piekabinās sava «Laborghini» atslēgām piekariņu ar briljantiem un aizbrauks uz Havaju salām,» saka Ieva.

Es nenoliedzu, ka tas, kas notika manās dzemdībās, bija grūti. Tās bija kazarmas, kur tev uzsauc: «Kareivi ar bērnu! Piecelies un ej! Un tas ir forši, jo pēc tam dzīvē viss ir vieglāk.

Mums ir ļoti daudz gruntīgu ārstu – sirmas, pieredzējušas kundzes. Tā ir milzīga mašinērija, maiņas ir ārprātīgi noslogotas. Uzskatu ka par ārsta, vecmātes utt. vardarbību var runāt tādā gadījumā, ja tu varēji izdarīt mazāk sāpīgi, bet neizdarīji, apzināti izvēlējies riebīgāko veidu, lai papriecātos par savu varu un iespējām,» spriež Ieva.

«Man šķiet, ka ārstiem maiņas laikā nav vaļas pat tēju iedzert, viņi ir nenormāli pārguruši, taču tajā ārprātīgajā steigā dara vislabāko, ko vien var izdarīt.»

Ievai pēc dzemdībām sākās komplikācijas, augsta temperatūra, bija sāpes, ļoti grūti. Viņa nevarēja piecelties. «Mediķiem jau nav laika izšķirot – kura ir vienkārši čīkstule un kurai patiešām ir slikti,» saka Ieva

«Medmāsa atnāca pie manis un teica: «Krūmiņa, tev zaļa seja, nekavējoties uz sonogrāfiju!» Atbildēju, ka man ir slikti un nevaru paiet. «Nekas, uzvelc bikses un rāpo prom!» Tas bija mediķu skarbums, viņiem ikdienā jātiek galā ar dažādām situācijām, jākomunicē ar visdažādākajām klientēm. Es to uztvēru pilnīgi normāli, bet pieņemu, ka emocionālākas sievietes to jau uztver kā vardarbību. Jāatzīst, ka es pati tajā mirklī apraudājos.» atceras Ieva. «Zināju, ka tur ir kaut kādi ratiņi, bet vai es zinu kur kas atrodas, aizgāju pati gar sienām taustīdamās un asaras liedama. Atnācu atpakaļ, māsiņas saka: «Krūmiņa, pati aizgāji? Nu, paskat, kāds malacis!» Kad es tā biju izvazājusies, man kļuva labāk».

Ne viss notika tā, kā būtu gribējies, taču Ieva uzskata, ka mediķi nav vainojami, jo savu darbu pilda pēc labākās sirdsapziņas. Ievai pēc dzemdībām bija ļoti slikti, taču sonogrāfija neko neuzrādīja un visi domāja, ka viņa činkst. Tā arī neviens neko nesaprata. Pēc pusotra mēneša Ieva aizgāja uz tualeti, nošķaudījās un «piedzemdēja» placentas gabalu, kurš, neviena nepamanīts, jau bija iekapsulējies.

«Viņiem vienkārši nebija laika mani pažēlot un iedziļināties – vai man tiešām ir slikti, vai es tikai činkstu. «Pēc tam mana daktere teica: «Labi, ka viss laimīgi beidzies, tagad to aizmirsti, tā jau notiek. Un pilnīgi pareizi – tā jau notiek. Es nebiju ne pamesta, ne aizmirsta."

Ieva uzskata, ka jaunās māmiņas dzīve ir tieši tik skarba kā viņas piedzīvotais dzemdību namā. «Pirms tam tev neviens to nepasaka. Tu dārzā esi norakusies, nopļāvusies zāli, atnāk vecāmamma un saka - bērnam ir 40 grādi, jāsauc ātrie. Es uzgāžu sev ūdeni, uzrauju tīras drēbes un braucu, variantu nav. Tas ir tieši tikpat skarbi. Un tevi neviens nežēlos, jo tas ir tavs bērns. Pēc tam uz dzemdību namu nesu puķes un teicu: «Paldies, jūs esiet ļoti gudri un forši!»

Čīkstuļu nodaļā netrūka – tā kā privātai palātai Ievai naudas nepietika, viņa nokļuva palātā ar visai interesantu kontingentu. Vienai no jaunajām māmiņām šis bija jau otrais bērns, tāpēc viņa sevi šajā ziņā uzskatīja par zināmu speciālisti. Viņa visiem klāstīja – kādas šausmas, ka dzemdību namā dodot rupjmaizi, tas taču esot «vispārzināms fakts», ka rupjmaize uzpūšot bērniem vēderus. Ieva neko neteica, vien pie sevis nosprieda – ja jau viņa to nezina, tad laikam jau tas tomēr nebūs nekāds vispārzināmais fakts. Vienam bērnam caureja, otram... «Lūk, tā ir tā aknu mērce, ko viņi mums te deva!» «Nezinu, viņas te ēst atbraukušas bija, vai kā. Man viss garšoja, un es visu ēdu, izņemot klimpu zupu, kuru neēdu defoltā. Daudzas činkstēja, jo nebija gājušas pirms dzemdībām uz kursiem, vai arī gājušas un visu aizmirsušas. Tā jau ir pašas sievietes atbildība. Viena gaidīja trešo bērnu, nemitīgi visiem zvanījās un pārējām neļāva gulēt. «Tu par mani uzpīpē tagad, ja! Jā, man piedzima, jā! Jā, es izmetu to medmāsu pa durvīm, viņa nāca man piedāvāt ēst brīdī, kad es spiedu laukā! Tu par mani uzpīpē tagad, ja! Un es tad vēlāk par tevi!»

Ieva smejas, ka šī ir tāda «Bez tabu» tautiņa – kā kaut ko pats neproti atrisināt, tā jātaisa akcijas ar žurnālistiem.

Ievai tika veikts ķeizargrieziens, jo gūžu displāzijas dēļ bērnu pašas spēkiem viņa piedzemdēt nevarēja. Bija spazmas, sāpes, bet dzemde vaļā nevērās. Plānveida operācija tika pārcelta ātrāk, jo ilgāk gaidīt nedrīkstēja. Viss notika milzīgā steigā un stresā, jo operāciju tajā dienā bija daudz.

«Ātrāk, ātrāk, ātrāk! Nečammājies, aiz tevis rindā gaida vesels bars! Tev iegrūsta sonogrāfija, skrien!Tas nekas, ka tu šobrīd kakā, uzvelc bikses un rāpo prom! Taču tas nav tas, par ko protestēt pie Dzemdību nama, bet gan pie Veselības ministrijas. «Ja es būtu kašķīga, es varētu taisīt traci par to, kā man anesteziologs noteica, vai nu jau var griezt,» saka Ieva, gardi nosmejoties. «To, vai tevi var šķērst vai nē, nosaka tā – ar aukstu vates tamponu velk no kājas līdz ribām. Un jāsaka «stop» brīdī, kad nejūti aukstumu. Man bija šaaaausmīgs adrenalīns asinīs, bet veselo saprātu es tomēr kaut kā biju saglabājusi. Man velk pa kāju. Es klusēju, jo jūtu aukstumu. Uz mani sakliedz, ka es neesmu sapratusi. Viņi velk tamponu nākamo reizi, es klusēju, jo atkal to jūtu un negribu, lai mani uzšķērž, kamēr visu vēl jūtu. Ārsti nosprieda, ka esmu absolūta muļķe, bet patiesība ir tāda, ka man ir ļoti zems asinsspiediens, lēna sirdsdarbība un šausmīgi lēna vielmaiņa. Neesmu speciāliste, bet laikam arī anestēzija šī iemesla dēļ uz manu organismu iedarbojās ļoti lēni. Operācija izdevās lieliski, viss bija kārtībā. Taču pēcoperāciju telpā biju spiesta uzkavēties ilgāk nekā citi. Bija jau aizvestas visas, kas bija dzemdējušas pēc manis, es tajā atrados viena pati ar skumīgu sanitāri, kurai atzinos, ka beidzot varu vienai kājai pakustināt īkšķi. Tikpat lēni, cik narkoze iedarbojās, tā arī atstāja manu organismu.»

«Es laikam sāktu cepties tikai tad, ja viņi tomēr mani būtu uzšķērduši, man visu jūtot,» smejas Ieva.

«Tik karaliskos apstākļos, kā dzemdējam mēs, nedzemdēja pat mūsu vecāku paaudze. Iedomājies, cik paaudzes ir dzemdējušas bērnus siena pļavā pie krūma! 19. gadsimtā medicīna jau bija puslīdz normāla, bet Anglijā māte tolaik varēja nedēļu mirt ar pusizspiestu bērnu, jo ārsts- vīrietis nedrīkstēja to redzēt un pieskarties. Lūk, tā ir vardarbība, kas sakņojas sabiedrības stulbumā – tādā kā aizspriedumi, tikumības normas utt. Bet vai tajā drīkst vainot ārstu? Nē. Viņam ir jādzīvo, jāuztur sava ģimene, jābaro savi bērni, un viņš nedrīkst kļūt par izraidīto. Kad mūsdienās jūtīgas sievietes sūrojas, ka ne tā ēst iedeva un ne tā kaut ko pateica, tas man nepatīk. Mazāk vajag čīkstēt!»