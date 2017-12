«Kaut diennakti sēdēsi, kamēr visas nolasīsi!» Kā ceļā posās sēņu lasītāji

Apskatīt pasauli, sakrāt augstskolai, atdot ātros kredītus, iepazīt citu kultūru cilvēkus, aizbēgt no sievasmātes, «ietusēt», strādāt no rīta līdz vakaram, lai tiktu vaļā no spēļu atkarības. Tik dažādi, līdzās banālajam «nopelnīt», ir iemesli, kāpēc cilvēki dodas uz ārzemēm darīt fiziski smagu, vienkāršu darbu. Valsts nodarbinātības aģentūras (VNA) Jēkabpils filiālē Īrijas šampinjonu audzētāju pārstāve piektdien pieņēma desmitiem darba pieteikumu Īrijas sēņu fermās. Nav jau brīnums, ja algu sola vismaz 1600 eiro uz rokas.