Latvijas astainie ķīlnieki: «izslauca» naudu un lēma briesmīgai nāvei

Kad badā turētie, izslāpušie zirgi pielieca galvu, lai no spaiņa padzertos ūdeni, pie saimniecēm ciemos atnākušie vīrieši sita dzīvniekiem. Kad tika nodurts kumeliņš, tad es biju viena no meitenēm, kurai vajadzēja pie mājas rakt kapu. Tie ir tikai divi no desmitiem šausmu stāstu, ko par Carnikavas jātnieku sporta klubu stāsta cilvēki, kas pirms vairākiem gadiem tur trenējušies. Zirgi regulāri mocīti un badināti desmit gadu garumā, pārliecināta Dzīvnieku aizsardzības biedrības «Ķepu-ķepā» pārstāve Gundega Bidere. Pārtikas un Veterinārais dienests (PVD): pārkāpumi bija, bet vienmēr tika novērsti.