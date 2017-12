Sākas cīņa par Āgenskalna tirgu

Rīgas domes deputāts Juris Pūce uzskata, ka tas ir nepiedodami, ka Rīgas pilsētas īpašumā ir šāda burvīga ēka, uz kuru nāk cilvēki iepirkties, kur ir daudzas tirdzniecības vietas, kura vienlaikus tiek aizvērta uz nenoteiktu laiku ar neskaidru iemeslu un neskaidriem turpmākajiem plāniem.

Slēdzot tirgu, jauno gadu bez darba iesāks vairums šeit esošo tirgotāju. Lai arī viņiem piedāvāts pārcelties uz Rīgas Centrāltirgu, aina neesot tik pievilcīga, kā sākotnēji solīts. Viena no tirdzniecības vietu īpašniecēm Inese Dembovska stāsta, ka piedāvātas vietas ārā zem nojumes. «Iedomājieties, kā tas ir - sēdēt ar drēbēm uz ielas! Lietus, sniegs, aukstums. Otrkārt, kādas ir tur īres maksas! Daudz lielākas, nekā tās ir šeit. Treškārt, nedomāju, ka tur mūs īsti kāds gaida. Arī tur katram ir sava klientūra, un, kamēr mēs iestrādāsimies, nebūs viegli. Kā samaksāsim īres maksu, kā nopirksim preci? Pašiem pāri nekas nepaliks, un vēl taču nodokļi jānomaksā,» bažīga ir viena no tirgotājām.

Kaislības un emocijas tikšanās laikā virmoja, un katram ir savs redzējums par to, kas turpmāk notiks. Āgenskalna iedzīvotājs Kārlis Upītis ir neizpratnē, kāpēc ēka tiek slēgta tieši šobrīd. Ja ziemā ēka netiks apsildīta, tad iekšā nāks mitrums, līdz ar to tirgus paviljons tiks bojāts vēl vairāk.

Jānis Siliņš, kas arī dzīvo Āgenskalnā, ir skarbs savos komentāros: «Nav ko opozīcijai bāzt savus netīros degunus tur, kur neko nesaprot.» Viņš esot dzirdējis, ka tiks taisīts remonts un ka tas būšot daudz labāks nekā tagad.

Baumas un scenāriji par iespējamo tirgus likteni klīst dažādi. Rīgas domes Pilsētas īpašumu komitejas priekšsēdētājs Oļegs Burovs gan skaidri norāda uz līdz šim konstatēto. Tirgus tehniskais stāvoklis ir tāds, ka vispirms nepieciešams steidzīgi veikt konservāciju un pēc tam nekavējoties sākt pilnu tirgus ēkas rekonstrukciju. Taču to var darīt tikai tad, kad notikusi pilna tehniskā būvprojekta izstrāde. Nākamā gada 15. janvārī notiks īpašumu komitejas sēde, kurā tiks spriests par priekšlikumiem, kāds būs tirgus turpmākais liktenis, un par to balsojuši visi domes deputāti, tostarp tie, kuri organizē šobrīd tikšanos ar iedzīvotājiem. Šajā sēdē arī varēs ikviens komentēt piedāvājumu, kritizēt to vai ieteikt ko citu, tāpēc Oļegs Burovs izsaka priekšlikumu šo politisko priekšnesumu pārcelt uz 2018. gada 15. janvāri.

Sabiedrības iniciatīvu platformā «ManaBalss» sākta parakstu vākšana ar mērķi uzlikt Rīgas pašvaldībai par pienākumu izstrādāt tirgus attīstības plānu, saglabājot tirgus funkcionalitāti, un ne vēlāk kā 2 līdz 3 gadu laikā šo plānu realizēt. Iniciatīvas autore Anda Baidekalna uzsver, ka šī problēma nav radusies šodien, šomēnes vai divus mēnešus iepriekš. «Tā ir problēma jau 20 gadus, un neviens to neuzmanīja. Tagad vienkārši aizvērt tirgu un pateikt, ka nav finansējuma, nav toleranta pilsētas vadības attieksme pret Āgenskalna iedzīvotājiem,» uzskata Āgenskalna ilggadējā iedzīvotāja.

Aktīvisti sola turpināt cīņu par Āgenskalna tirgus saglabāšanu, nākamajā nedēļā pirms Rīgas domes sēdes organizējot piketu.