Uz amatu Latvijas Radio valdē kandidē Millers un Gerharda padomniece

Millers minēto informāciju ne apstiprināja, ne noliedza, izvairoties no plašākiem komentāriem. Savukārt ar Diku-Bokmelderi pagaidām nav izdevies sazināties. Arī ar Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pārstāvjiem pagaidām nav izdevies sazināties.

Atbilstoši informācijai Millera sociālā tīkla «LinkedIn» kontā, viņš kopš 1991.gada darbojas kā producents kompānijā «Producents.lv», turklāt savulaik viņš strādājis «Radio SWH» par radio moderatoru un producentu. No 2008. līdz 2009.gadam viņš strādājis par sabiedrisko attiecību speciālistu SIA «Teātra observatorija», bet no 2005. līdz 2006.gadam viņš bija SIA «Mediju nams» izdotā žurnāla «Vakara ziņas» galvenais redaktors.

Dika-Bokmeldere 2011.gadā kandidēja 11.Saeimas vēlēšanas no «Visu Latvijai»-«Tēvzemei un brīvībai»/LNNK (VL-TB/LNNK) saraksta Vidzemē, taču netika ievēlēta.

Dika-Bokmeldere savā sociālā tīkla «LinkedIn» kontā norādījusi, ka viņa ir 2011.gadā dibinātās kokapstrādes pakalpojumu sniedzējas SIA «Inopharm» īpašniece. Atbilstoši informācijai «Firmas.lv», viņai pieder 100% uzņēmuma kapitāla daļu. Pērn uzņēmums strādājis ar 11 000 eiro apgrozījumu un 2400 eiro peļņu.

Tāpat viņa no 2015. līdz 2016.gadam bijusi Cēsu uzņēmuma SIA «Kulba» direktore, savukārt no 2002. līdz 2016.gadam viņai piederēja reklāmas aģentūra SIA «VVD mārketinga komunikācijas». Dika-Bokmeldere no 2000. līdz 2001.gadam strādāja arī par moderatori SIA «TV3 Latvia», bet no 1998. līdz 2000.gadam viņa darbojās kā ziņu redaktore AS «Radio SWH».

VL-TB/LNNK valdes loceklis Gaidis Bērziņš aģentūrai LETA sacīja, ka nominācijas komisijā nav politiķu, tāpēc arī pretendentu izvēle nebūtu vērtējama kā politiska. Bērziņš norādīja, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības pieteikties konkursos un pretendenta vērtējumu veic atbildīgā komisija.

Politķis neuzskata, ka Dikas-Bokmelderes iespējamā nonākšana Latvijas Radio valdes locekles amatā varētu nozīmēt politisku iejaukšanās medija darbā. Politiķis sacīja, ka Dika-Bokmeldere nav tieši saistīta ar politiku, tāpēc viņš arī neredz sasaisti ar uzdoto jautājumu.

Kā ziņots, Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) apstiprināšanai LR valdes locekļa amatā programmu attīstības jautājumos nominācijas komisija izvirzījusi divus kandidātus.

Kā iepriekš aģentūrai LETA pastāstīja NEPLP locekle Gunta Līdaka, padome ar abiem izvirzītajiem kandidātiem plāno tikties nākamās nedēļas sākumā. Savukārt lēmumu par apstiprināšanu amatā NEPLP pieņems nākamajā padomes sēdē piektdien, 15.decembrī.

Jau ziņots, ka NEPLP pagājušajā nedēļā konkursa otrajā kārtā uz LR valdes locekļa amatu programmas attīstības jautājumos intervēja piecus kandidātus. Kandidāti intervijām izvēlēti, izvērtējot iepriekš otrajā kārtā izvirzīto astoņu kandidātu iesniegtās LR programmu satura analīzes esejas.

Līdaka iepriekš aģentūrai LETA sacīja, ka amatam pārsvarā pieteikušies cilvēki ar iepriekšēju profesionālo pieredzi medijos, jo tas bija viens no konkursa nosacījumiem. Tomēr vairāk par konkursa kandidātiem viņa atklāt nevarēja, norādot, ka to liedz likumdošana.

Kopumā konkursā uz LR valdes locekļa amatu programmu attīstības jautājumos otrajai kārtai tika izvirzīti astoņi no 17 pretendentiem.

Konkursu uz LR valdes locekļa amatu programmu attīstības jautājumos, ko iepriekš ieņēma no amata atbrīvotā Sigita Roķe, NEPLP izsludināja 19.oktobrī, bet pieteikumus konkursam varēja iesūtīt līdz šā gada 2.novembrim.

Jaunā LR valde, kuru veido valdes priekšsēdētāja Una Klapkalne, valdes locekle finanšu vadības jautājumos Mārīte Tukiša un pagaidu valdes loceklis Juris Gavars, darbu sāka 3.oktobrī.