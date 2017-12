No nākamā gada desmit dienu laikā būs jāizmeklē ar aizdomām par jebkuru vēža diagnozi

No 1.janvāra tiks paplašināta diagnostikas pieejamība pacientiem ar aizdomām par onkoloģisku slimību, proti, no nākamā gada izmeklējumus desmit dienu laikā no pacienta vēršanās ārstniecības iestādē būs jānodrošina ar aizdomām par jebkuru vēža diagnozi, informēja Veselības ministrija (VM).