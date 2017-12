VM: Izmaksāto slimības pabalstu apmērs nākamgad varētu samazināties par 2%

Ministrija uzskata, ka, īstenojot reformu, tiks nodrošināta tieši darbspējīgā vecumā esošu pacientu pakalpojuma pieejamības uzlabošana, veicinot pacienta ātrāku iekļaušanos darba tirgū un samazinot slimības pabalstu gadījumu skaitu un vidējo darbnespējas ilgumu. Šī iemesla dēļ izmaksāto slimības pabalstu apjoms 2018.gadā varētu sasniegt 186 miljonus eiro, kas kopumā nodrošinātu 3,72 miljonu eiro ietaupījumu.

Pēc ziņojumā paustā, darbnespējas saīsināšanai un pasākumiem prognozējamās invaliditātes novēršanai, lai novērstu ilgstošu slimošanu personām darbspējīgā vecumā nepieciešamais finansējums nākamgad ir 2 563 917 eiro, kas nodrošinās pakalpojumus 1667 pacientiem.

Kā skaidro VM, viens no visbiežākajiem iemesliem ilgstošai invaliditātei un darbaspēju zudumam ir muguras sāpes ar attiecīgu patoloģiju - diska trūce. Šāda pataloģija novērojama apmēram 15% no visām muguras sāpēm. Šī iemesla dēļ no nākamā gada 1.janvāra paredzēts apmaksāt jaunu manipulāciju stacionārā - mikrodiskektomija ar viena gadījuma izmaksām 796,34 eiro, ko veido pakalpojuma tarifs 301,86 eiro apmērā, četru pacienta gultas dienu apmaksa 274,04 eiro apmērā un vidējās anestēzijas izmaksas uz pacientu 220,44 eiro apmērā. VM ar mikrodiskektomijas un mikrofenestrācijas operācijas veikšanu plāno nākamgad uzlabot 582 pacientu darbspējas un atgriešanos darba tirgū.

Vienlaikus, pēc VM paustā, lai mazinātu rindas uz plānveida stacionāriem pakalpojumiem personām darbspējīgā vecumā, tādējādi mazinot darba nespējas zudumu, 2018.gadā plānots papildus apmaksāt 1667 plānveida stacionāros pakalpojumus pacientiem darbspējīgā vecumā.

Pēc Nacionāla veselības dienesta datiem, šī gada deviņos mēnešos stacionāros pakalpojumus saņēmušas 602 personas ar prognozējamu invaliditāti un ilgstoši slimojošas personas darbspējīgā vecumā.

Kā ziņots, veselības nozares reformu turpināšanai no Eiropas Komisijas pieļautā budžeta deficīta papildus 2018.gadam piešķirts finansējums 113 400 000 eiro apmērā.

No šīs kopējās summas nākamgad veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai paredzēti 46 073 209 eiro, onkoloģisko saslimšanu diagnostikas un ārstēšanas pieejamības uzlabošanai - 29 896 594 eiro, infekcijas slimību izplatības mazināšanai - 16 740 741 eiro, primārās veselības aprūpes sistēmas kvalitātes un pieejamības uzlabošanai - 9 664 036 eiro, bet kardiovaskulārās saslimstības mazināšanai un slimību ārstēšanas efektivitātes uzlabošanai - 11 025 420 eiro.