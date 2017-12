Konkursā meklē pretendentus Kuldīgas slimnīcas valdes locekļu amatiem

Līdz šim Kuldīgas slimnīcai bija viens valdes loceklis, bet turpmāk valdē strādās divi cilvēki, no kuriem vienam jābūt ar akadēmisko augstāko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību medicīnā, bet otram - ar līdzvērtīgu augstāko izglītību ekonomikā vai vadībzinībās. To, kurš no abiem valdes locekļiem pildīs valdes priekšsēdētāja pienākumus, izlems vēlāk, skaidroja domē.

Kopīga prasība abu valdes locekļa amata pretendentiem ir vismaz trīs gadu pieredze vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus. Tāpat no pretendentiem tiek sagaidītas

atbilstošas valsts valodas zināšanas un angļu valodas zināšanas tādā apjomā, kas ļauj lasīt un saprast drukātu tekstu, sagatavot rakstisku tekstu un uzturēt dialogu, orientējoties profesionālajā terminoloģijā. Kandidātiem jābūt ar nevainojamu reputāciju.

Pretendentu pieteikumi tiks gaidīti līdz 10.janvāra plkst.15. Pretendentam jāiesniedz motivēta pieteikuma vēstule, dzīves apraksts (CV), augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas vienā eksemplārā un valsts valodas (ja izglītība nav iegūta valsts valodā) un svešvalodu zināšanu apliecinoša dokumenta kopija.

Pretendentam ir tiesības iesniegt arī citus dokumentus, kurus viņš uzskata par svarīgiem.

Kā ziņots, Kuldīgas slimnīcas vadītājs, kādreizējais veselības ministrs Ivars Eglītis nolēmis atstāt SIA «Kuldīgas slimnīca» valdes locekļa amatu, kā arī nolicis Kuldīgas novada domes deputāta mandātu. Eglītis Kuldīgas slimnīcas vadītāja amatā būs vēl līdz 31.decembrim.