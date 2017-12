TV3 no Sipenieces runas izgriež teikto par oligarhiem. Pašcenzūra vai nejaušība?

Izdevums vēsta, ka Otrajos Ziemassvētkos – 26. decembrī – TV3 rādīja ikgadējo raidījumu par Latvijas lepnuma balvu piešķiršanu. Nominācijā Ģimene balvu saņēma Anna Verza, kura bez saviem bērniem ir audzinājusi un māju sajūtu devusi 16 audžubērniem. Balvu Verzai raidījuma vadītāji aicināja pasniegt Sipenieci-Gavari.

TV3 pārraidītā viņas apsveikuma uzruna Verzai bija krietni saīsināta. Sipeniece-Gavare uzrunu apbalvojamajai sāka: «Kā jūs būsiet dzirdējusi, mūsu tautas pašapziņa pavisam nesen tika ļoti smagi iedragāta, jo tika publicētas tā sauktās oligarhu sarunas.» Te rūpīgais cenzors tekstu bija izņēmis, un Sipenieces-Gavares runa beidzās ar «..un tad otrā galā Latvijai, un ne tikai ģeogrāfiski, bet tīri filozofiski, dzīvo tāda Anna, kura dod māju, dod drošumu un sirdi, to sajūtu, ka esi kādam vajadzīgs. Anna, tu esi cerība, ka vēl viss nav galā…»

Izrādās, Sipenieces-Gavares teiktais uz skatuves bijis daudz garāks. Sazvanīta trešdien ceļā uz Latgales pusi, viņa Ir pastāstīja par savām bažām. «Ja viņi sāks cenzēt TV3, tad būs cauri. Tas ir bīstams signāls,» teica raidījumu vadītāja.

Viņa «tuvu oriģinālam» Ir atstāstīja to apsveikuma runas daļu, kura bija izgriezta no raidījuma: «Teicu, ka šogad Latvija piedzīvoja lielu pazemojumu, jo tika nopublicētas oligarhu sarunas Rīdzenē. No tām varējām noprast, ka trīs vīri ar saviem drauģeļiem sadala Latviju – brutāli un rupji. Teicu, ka mēs no tā vēl nevaram attapties, bet tai pašā laikā Latvijas otrā galā dzīvo tāda Anna. Un tādi cilvēki kā Anna dod cerību, ka viss vēl nav pagalam.»

TV 3 pārstāve Ieva Ancāne TVNET gan norādīja, ka pārraidītā Latvijas lepnuma ceremonija bija raidījuma ieraksts, kurš tika filmēts vairākas dienas iepriekš.

Viņa skaidroja, ka pati ceremonija ilga vairāk nekā 3,5 stundas, bet raidījuma televīzijas formāts ir 3 stundas, tādēļ garākās runas nebija iespējams atspoguļot pilnībā un tās nācās saīsināt, saglabājot būtiskāko vēstījumu, ko runas teicējs vēlējies nodot klātesošajiem un skatītājiem pie TV ekrāniem.

Ancāne gan neatklāja, kurš darbinieks izlēma īsināt Sipenieces-Gavares runas daļu par oligarhiem.