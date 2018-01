Pažobelē, atkritumu urnā vai mežā - kur pēc svētkiem likt eglīti?

Skaistākā Ziemassvētku rota savu darbu ir padarījusi - tā priecējusi mūs svētku laikā, taču arī pēc tam ieteicams pret eglīti izturēties cieņpilni. Tā vietā, lai to vienkārši izmestu kopējos atkritumos, ir vairākas iespējas, kā to izmantot.

Eglīti var sadalīt un pārvērst siltumenerģijā, to sadedzinot kamīnā vai arī atdodot tiem, kuriem mājās ir krāsns, ierosina biedrības «homo ecos» projektu vadītāja Elīna Pekšēna. Zarus var atdot barībai dzīvniekiem, bet pats svarīgākais ir vienā vai otrā veidā parūpēties par kociņu arī pēc svētkiem.

Laukos dzīvojošie vislabāk zina, kā prasmīgi un gudri izmantot eglīti, proti, viņi eglītei nogriež zarus un paglabā pāri palikušo žumburiņu. Kad klāt aprīlis, to ieliek zemē un ap to iestāda puķurzirņus, un tad pa šo egles žumburiņu tie vīsies augšup. Šādu risinājumu piedāvā AS «Latvijas valsts meži» pārstāvis Tomass Kotovičs. Taču eglīti var droši atstāt arī mežā. «Ja eglīte augusi šeit Latvijā, tad to var nolikt mežā. Vislabāk, ja zem kāda koka un guļus stāvoklī, lai kāds meža dzīvnieks tai neuzskrien virsū,» iesaka Tomass Kotovičs.

Ja esi iegādājies eglīti podiņā, tad šis ir īstais brīdis, kad dot tai otro dzīvi, to iestādot. Taču šajā gadījumā jāņem vērā vairāki ieteikumi, kā to darīt pareizi, lai labā griba neizplēn. Ja eglīte podiņā tiek glabāta dzīvoklī, tad tam nevajadzētu būt pārāk karstam. Ideāli, ja ir krāsns apkure, bet centrālās apkures gadījumā temperatūru vajadzētu samazināt, un nevajadzētu aizmirst eglīti aplaistīt. Pēc Jaunā gada eglīti pēc iespējas ātrāk vajadzētu nest ārā. «Ja zeme ir mīksta, tad to var stādīt uzreiz. Ja sasalusi, tad podiņš jāaprušina ar kūdru vai sausām lapām. Šādā veidā tā varēs pārziemot,» stāsta LVM pārstāvis.

«Rīgas namu pārvaldnieks» aicina ikvienu pareizi atbrīvoties no eglītes, proti, novietojot to atkritumu konteineru laukumā vai pie konteineriem. Atceries, ka eglīti nedrīkst ievietot pašā konteinerā!

Atkritumu apsaimniekotāji Rīgā - SIA «Clean R» un SIA «Pilsētvides serviss» – eglīšu savākšanu nodrošinās bez maksas, savukārt SIA «Rīgas namu pārvaldnieks» bez maksas nodrošinās eglīšu savākšanu saviem klientiem Sarkandaugavā, Čiekurkalnā un Mīlgrāvī. Eglītes laukumos jānovieto ne vēlāk kā līdz 31. janvāra plkst. 9:00.