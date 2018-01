Ja tavu draudzeni sit vīrs, ziņo policijai arī bez viņas piekrišanas

Lai arī sievietes, kas cietušas no vardarbības, gana prasmīgi iemācījušās nogrimēt uzsistos zilumus un slēpt citas gūtās traumas, līdzcilvēkiem, pamanot vardarbību, piemēram, kaimiņu ģimenē, vajadzētu par to ziņot policijai. Grozījumi Krimināllikumā, kas stājās spēkā šā gada 1. janvārī, paredz, ka to var darīt arī bez cietušā piekrišanas arī tad, ja nodarīti viegli miesas bojājumi.