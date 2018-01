No Latvijas izraidītā Krievijas žurnāliste gatavojusi filmu par Vīķi-Freibergu

Slēpjoties aiz tūristu vīzām, divi Krievijas žurnālisti Anatolijs Kurlajevs un viņa sieva Olga Kurlajeva gadu mijā ieradās Rīgā. Lai gan abi skaidroja, ka atbraukuši sagaidīt jauno gadu, TV3 raidījums «Nekā personīga» uzzinājis, ka patiesībā Olgas Kurlajevas plāns bija gatavot filmu par Latviju, kuras galvenā varone, visticamāk, būtu eksprezidente Vaira Vīķe-Freibergu. Pašlaik abi žurnālisti par Latvijas drošību apdraudošu darbību veikšanu ievietoti melnajā sarakstā un izraidīti no Latvijas.

Krievijas televīzijas žurnāliste Olga Kurlajeva pagājušā gada laikā televīzijas kanālā «Rossija24» veidojusi vairākas filmas un plašas reportāžas par Moldovu, Melnkalni, Poliju, Lietuvu. Valstīm, kas tiek uzskatītas par Krievijas interešu sfēru. Filmās stāstīts, cik neizdevušās ir šīs valstis un cik korumpēta un netīra šo valstu politika un politiķi.

Filmā par Melnkalni žurnāliste Kurlajeva secinājusi, ka tās politiskā elite saaugusi ar mafiju un šādai valstij nav vietas NATO. Moldovā «tiek atmaskots» vietējais politiķis, miljonārs, kurš aktīvi valsti ved Eiropas virzienā. Bez pierādījumiem viņš tiek saukts par noziedznieku, kurš savu biznesu sācis tirgojot prostitūtas.

Savukārt pusstundu garā reportāžā par Lietuvas prezidenti Daļu Grībauskaiti Kurlajevas intervētie cilvēki stāsta, ka Grībauskaitei esot netradicionāla seksuālā orientācija un ka viņa, visticamāk, bijusi VDK spiedze. Tieši Grībauskaite esot nozagusi naudu no bankrotējušās «Snoras bankas», lai finansētu savu priekšvēlēšanu kampaņu. Turklāt prezidente kopā ar Lietuvas ģenerālprokuratūru esot «norakusi» kādu pedofilijas lietu, kurā nogalināti četri cilvēki.

Olgas Kurlajevas vīrs Anatolijs 2015.gadā producējis filmu «Nato pie vārtiem». Tajā atklāti NATO plāni it kā radīt draudus Krievijai, izsmieta Latvijas vājā armija, Latvijā esošie NATO karavīri saukti par dzērājiem un kaušļiem. Pēc šīs filmas 2015.gadā Anatolijs Kurlajevs tika iekļauts Latvijas melnajā sarakstā.

Kurlajevi Latvijā neilgi pirms gadu mijas Latvijā ieradušies, izmantojot tūristu vīzas. Kad 2.janvārī televīzijas producentu kādā lielveikalā aizturēja robežsardze, abi iebraucēji apgalvoja, ka Rīgā tikai gribējuši sagaidīt Jauno gadu. Turklāt Anatolija Kurlajeva atrašanās Latvijas melnajā sarakstā viņiem esot «pirmā dzirdēšana».

Internetā atrodami vairāki pašu žurnālistu un viņu atbalstītāju no Latvijas filmēti video kā Krievijas televīzijas producents krāmē mantas un dodas līdzi robežsargiem uz lidostu. Vēlāk jau pēc izraidīšanas Anatolijs Kurlajevs Krievijā lielījies, ka šo divu gadu laikā jau trīs reizes pabijis Latvijā. Pēdējo reizi - pirms trim mēnešiem.

«Kā izrādījās - man ir uz visu mūžu aizliegta iebraukšana Latvijā. Es to nezināju un vairākas reizes esmu braucis. Turklāt tikai pirms trim mēnešiem. Man oficiāli teica, ka jūs iebraucāt, mēs jūs meklējām, bet neatradām. Varu to mēneša laikā Augstākajā tiesā pārsūdzēt. Bet es to nedarīšu. Pasaulē bez Latvijas vēl ir daudz citu skaistu vietu, kur atpūsties,» sacījis Kurlajevs.

Viņa sieva Krievijas televīzijām apgalvoja, ka tikai pēc vīra izraidīšanas nolēmusi veidot filmu par Latvijā plaukstošo rusofobiju. Tomēr, kā zināms «Nekā personīga», žurnāliste jau braucot uz Latviju bija ieplānojusi intervijas ar vairākiem cilvēkiem Rīgā savai jaunajai filmai.

Intervēts bijušais ārlietu ministrs Jānis Jurkāns. Viņš «Nekā personīga» atklāja, ka Olga Kurlajeva Ieradusies Latvijā, lai gatavotu filmu par Vairu Vīķi-Freibergu.

Intervijai piekritis arī agrākais saskaņietis un bijušais Rīgas domes deputāts Ruslans Pankratovs. Viņš pēdējā laikā bieži izsaka Latvijai nedraudzīgu viedokli dažādās Krievijas televīzijas pārraidēs.

Intervēts arī pašpasludinātais krievu aizstāvis Latvijā Aleksandrs Gapoņenko. Bijusi iecerēta saruna arī ar «Saskaņas» Saeimas deputātu Jāni Ādamsonu. Deputāts par to nav īpaši runīgs. Viņam esot zvanījuši kaut kādi Krievijas žurnālisti, kurus viņš neatveras, bet intervija beigās neesot notikusi.

Neilgi pēc televīzijas producetna Anatolija Kurlajeva izraidīšanas «Nekā personīga» pamanīja, ka žurnāliste Olga Kurlajeva un filmēšanas grupa Rīgā pie Maskavas nama tiekas ar Eiroparlamenta deputātu Aleksandru Mamikinu. Abu intervija notika turpat netālu esošajā bārā «Deviņas promiles».

Pēc intervijas ar Mamikinu Olga Kurlajeva negribēja «Nekā personīga» atklāt, kāpēc atbraukusi uz Latviju. Viņa esot tūristei brīvā valstī.

Ceturtdien melnajā sarakstā nonāca arī viņa. Brīdī, kad Kurlajevu no viesnīcas izveda robežsargi, viņa vainoja drošības iestādes brīvas žurnālistikas apspiešanā un sūdzējās, ka robežsargi viņai pat uz tualeti neesot ļāvuši aiziet.

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis raidījumam norādīja, ka iemesls Kurlajevas izraidīšanai no valsts bijis «atiecīgas iestādes atzinums». «Sīkāk to nekomentēšu. Pamatots uz atzinumu un man kā ministram nav pamats šādu lēmumu nepieņemt,» uzsvēra Kozlovskis.

Raidījuma veidotāji norāda, ka Vīķe-Freiberga nav saņēmusi intervijas pieprasījumu no Kurlajeviem.