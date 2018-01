Sākas starptautisks kurss jūras spēku virsniekiem

Kursa atklāšanā piedalījās Jūras spēku komandieris flotiles admirālis Ingus Vizulis, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektors pulkvedis Valts Āboliņš un citi viesi.

Mācības kursā sāka 11 klausītāji no četrām valstīm - divi virsnieki no Igaunijas, četri virsnieki no Latvijas, četri virsnieki no Lietuvas un viens virsnieks no Zviedrijas.

Kurss notiek reizi gadā Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, un tas ilgst no 22 līdz 23 nedēļām. Kursa oficiālā apmācību valoda ir angļu.

Jūras spēku vidējā līmeņa vadības un štāba virsnieku kurss ir dibināts 2007.gadā ar mērķi izglītot Baltijas valstu Jūras spēku jaunākā un vidējā līmeņa virsniekus un sagatavot tos turpmākajam dienestam Jūras spēku operāciju vadību štābos, tai skaitā daudznacionālajos štābos. Jūras spēku vidējā līmeņa vadības un štāba virsnieku kurss ir virsnieka karjeras kurss, kas dod tiesības absolventiem saņemt dienesta pakāpi «kapteiņleitnants» un «komandleitnants».