Aizvadītajā diennaktī Latvijā dzēsti 18 ugunsgrēki

Pagājušajā diennaktī VUGD darbinieki saņēma kopumā 40 izsaukumus, no kuriem 18 bija uz ugunsgrēkiem, 13 uz glābšanas darbiem, bet deviņi no izsaukumiem bija maldinoši.

Glābēji devās uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, sadzīves mantas, televizors, siena ruļļi, vieglā automašīna, ārdurvis, siena, trīs dārza mājas, sodrēji sešu ēku dūmvados un bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens.

Šogad ugunsdzēsēji ik dienu dodas uz vairākiem izsaukumiem saistībā ar ēku dūmvados degošiem sodrējiem. Lai izvairītos no iespējamās ugunsnelaimes, VUGD aicina iedzīvotājus rūpīgi pārbaudīt vai mājas krāšņu un pavardu dūmkanāli ir iztīrīti un, ja nepieciešams, nodrošināt to iztīrīšanu no sodrējiem, skaidroja Palkavniece.

Palīdzot nelaimē nonākušiem dzīvniekiem, vakar ugunsdzēsēji Balvu ielā Daugavpilī no koka nocēla kaķi.