«Oligarhu lietas» komisijas pēdējo sēdi plāno pirms iespējama balsojuma par Sudrabas atsaukšanu

«Oligarhu lietas» parlamentārās izmeklēšanas komisija tomēr plāno lemt par galaziņojumu pirms Saeimas sēdes, kurā deputāti būtu varējuši skatīt jautājumu par Ingunas Sudrabas (NSL) atsaukšanu no komisijas.

Sākotnēji parlamentārās izmeklēšanas komisija bija lēmusi, ka sanāks uz sēdi ceturtdien pēc parlamenta sēdes, tomēr šovakar komisijas priekšsēdētāja Sudraba informējusi kolēģus, ka sēdes laiks ir pārcelts. Tagad komisijas sēde, kurā tiks lemts par galaziņojumu, iecerēta plkst.8.30, tātad pirms parlamenta sēdes.

Izjūkot partijas «No sirds Latvijai» (NSL) frakcijai, deputāti var lemt par Ingunas Sudrabas atsaukšanu no «Oligarhu lietas» parlamentārās izmeklēšanas komisijas. Likumā ir noteikts, ka parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļi tiek iecelti Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā - vienādā skaitā no katras Saeimas frakcijas deputātiem. Par izmaiņām komisiju sastāvā Saeima var lemt pēc desmit deputātu iesnieguma vai arī pēc paša parlamentārieša lūguma atsaukt viņu no kādas komisijas.

Jautājums par iespēju ierosināt Sudrabas atsaukšanu šodien pārrunāts frakciju sanāksmēs un koalīcijas frakciju pārstāvju tikšanās laikā. Koalīcijas politiķi neizslēdza iespēju rosināt Sudrabas atsaukšanu no komisijas.

Deputāts Ints Dālderis (V) aģentūrai LETA sacīja, ka «Vienotības» frakcija šādu ierosinājumu atbalstītu, bet šis jautājums būtu jārosina Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) pārstāvjiem, kas vada koalīciju. Savukārt ZZS frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmanis norādīja, ka nevajadzētu pārsteigties ar secinājumiem, katrai lietai jānotiek hronoloģiskā secībā. Viņš arī piebilda, ka parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbs ir «finiša taisnē».

Tikmēr Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (VL-TB/LNNK) norādīja, ka izmeklēšanas komisijā tika deleģēti pārstāvji no Saeimas frakcijām, bet pēc NSL frakcijas izjukšanas šī kārtība tagad tiek izjaukta. Kā aģentūru LETA informēja politiķes padomnieks sabiedrisko attiecību jautājumos, - Mūrniece uzskata, ka parlamentārās izmeklēšanas komisija tai dāvāto mandātu ir izniekojusi.

Sudraba aģentūrai LETA uzsvēra, ka komisijas sēdes laiks pārcelts pēc komisijas deputātu ierosinājuma. «Kolēģi rosināja, lai sēde būtu no paša rīta. Man kā komisijas priekšsēdētājai ir tiesības mainīt komisijas sēdes laiku,» sacīja Sudraba.

Tikmēr komisijas deputāts Andrejs Judins (V/Par!) šādu rīcību sauc par patvaļu. Sociālajā vietnē «twitter» Judins raksta, ka Sudraba «patvaļīgi nolēma mainīt» komisijas sēdes laiku, «baidoties no amata zaudēšanas» un pretēji iepriekš komisijas sēdē koleģiāli nolemtajam.

Kā ziņots, NSL frakcija oficiāli beigusi pastāvēt. Tas saistīts ar to, ka pēc Ringolda Baloža izstāšanās NSL frakcijā palika četri deputāti, bet Saeimas Kārtības rullī noteiktais minimālais parlamentāriešu skaits frakcijā ir vismaz pieci.