Administratīvā rajona tiesa parāda - glaunā māja iepriekš izskatījās pēc kuģa

Tiesa 2013.gada 6.februārī taisīja spriedumu administratīvā pārkāpuma lietā, kurā SIA «ALCO» bija saukta pie administratīvās atbildības par to, ka savā īpašumā «Oļi», Pāvilostas novadā, aptuveni 10 metrus no stāvkrasta malas bija novietojusi metāla režģu un pontonu konstrukciju, kuras augstums ir aptuveni 1,7 līdz 2,1 metrs, platums aptuveni 15 metri un garums aptuveni 35 metri, tādējādi pārkāpjot Aizsargjoslu likumā noteikto aizliegumu izvietot konstrukcijas kāpu aizsargjoslā. Par to uzņēmums tika sodīts.

Pēc Neimanes teiktā, tiesa, izskatot lietu, konstatēja, ka administratīvā atbildība SIA «ALCO» bija piemērota par kuģa būvniecības stadijā izvietošanu krasta kāpu aizsargjoslā, un secināja, ka kuģim būvniecības stadijā ir atļauts attiecīgajā vietā atrasties. Līdz ar to tiesa atzina, ka nav pierādīts pamats SIA «ALCO» saukšanai pie administratīvās atbildības par kuģa būvniecības stadijā izvietošanu vietā, kur to nepieļauj normatīvo aktu prasības.

Tiesa dalījusies ar fotogrāfijām, kurās redzamas konstrukcijas 2011.gada nogalē. Neimane uzsvēra, ka lietā pēc būtības netika vērtēts jautājums par to, vai attiecīgā konstrukcija ir māja vai kuģis, jo par to lietā strīda nebija. Arī Valsts vides dienests gan pārsūdzētajā lēmumā, gan tiesai sniegtajā rakstveida paskaidrojumā konstrukciju atzina par kuģi būvniecības stadijā. Tāpat minēto apliecināja arī lietā esošie fotoattēli. Lietas izskatīšanas laikā 2013.gadā neviena atbildīgā institūcija ēkas esamību attiecīgajā vietā nebija konstatējusi.

Neimane piebilda, ka arī Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas spriedumā, kas taisīts, izskatot Valsts vides dienesta apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu, ir secināts, ka SIA «ALCO» rīcībā, novietojot būvniecības stadijā esošu kuģi tauvas joslā, nav saskatāms administratīva rakstura pārkāpums. Tāpat lietā tika secināts, ka SIA «ALCO» konkrēto kuģi ir reģistrējusi atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem «Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas kuģu reģistrā».

Savukārt konstatējot, ka pēc Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas sprieduma spēkā stāšanās situācija ir mainījusies un kuģa būves vietā notiek dzīvojamās ēkas celtniecība, atbildīgajām institūcijām, tostarp Pāvilostas novada pašvaldībai un Valsts vides dienestam, uz to bija jāreaģē.

Kā vēstīts, Pāvilostas novada Sakas pagastā pašā jūras krastā uzbūvēta atpūtas māja, kas juridiski atzīta par kuģi, ziņo laikraksts «Kursas Laiks». Cilvēki bez attiecīgas atļaujas uzbūvējuši sev glaunu vasaras namiņu vien divus metrus no jūras, taču, kad to palūgts nojaukt, ir spējuši pierādīt, ka māja nav māja, bet gan peldlīdzeklis, rakstīja laikraksts.

Valsts vides dienesta (VVD) Liepājas reģionālās Vides pārvaldes direktore Ingrīda Sotņikova pastāstīja, ka pirms pieciem gadiem VVD Liepājas administratīvajā rajona tiesā zaudējis tiesvedību pret SIA «Alco» saistībā ar šīs konstrukcijas būvniecību. Kaut arī veidojumam vizuāli ir daudz lielāka līdzība ar ēku nekā ar peldlīdzekli, uzņēmums tiesā spējis ar attiecīgiem dokumentiem pierādīt, ka šī konstrukcija ir kuģis būvniecības stadijā.

Kā liecina «Firmas.lv» informācija, degvielas tirgotāja «Alco» īpašnieks ir Argods Lūsiņš. «Dienas Biznesa» apkopotajā 100 Latvijas bagātāko cilvēku sarakstā viņš pērn ierindojās 9. vietā ar 43 miljoniem eiro.