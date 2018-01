Rīgas līcī no prāmja iekritis un pazudis Lietuvas pilsonis

No «Tallink» prāmja «Isabelle» sestdien, 20.janvārī, jūrā iekritis un pazudis kāds jaunietis no Lietuvas. Negadījums noticis vakarā, un meklēšana ilgusi vairākas stundas, taču bez panākumiem. Glābēji pieļauj, ka jaunietis no prāmja izlēcis apzināti, vēsta Latvijas Radio.