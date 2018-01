Pašvaldībās pētīs skolēnu pārvadājumus un pedagogu mērķdotāciju izlietojumu

Šogad pašvaldībās plānota arī finanšu revīzija, pastiprinātu uzmanību pievēršot ziedojumiem, kurus saņēmušas pašvaldības, kā arī naudas piešķiršanai dažādām biedrībām un nodibinājumiem.

Korčagins atgādināja, ka pastiprināti šis jautājums tiks pētīts Rīgas pašvaldībā, taču revidētas tiks arī citas.

Šobrīd jau esot uzsākta arī revīzija par Rīgas sabiedriskā transporta organizēšanas struktūru.

VK norādīja, ka februārī tiks publicēti ziņojumi par divām jau veiktajām revīzijām - par pašvaldību rīcību kapsētu apsaimniekošanā un par to, kā pašvaldības līdzdarbojas sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.

LPS pārstāvji interesējās par to, ka tiek vērtēta pašvaldību iesaiste komercdarbībā. VK pārstāvis norādīja, ka iesaisti komercdarbībā VK vērtē tikai no likuma puses. «Mēs vērtējam pašvaldības uzņēmuma dibināšanas mērķi, vai iesaiste komercdarbībā atbilst pašvaldības funkcijām un vai ir konstatēta tirgus nepilnība, proti, vai tiešām nav komersantu, kuri ir spējīgi darboties izvēlētajā nozarē. Ja kāds no šiem punktiem pastāv, no VK puses nekādu iebildumu nebūs,» sacīja Korčagins.

Pašvaldību vadītāji gan diskutēja par šo normu ievērošanu. Piemēram, Valmieras novada pārstāvis apgalvoja, ka brīdī, kad pašvaldība iesaistījās transporta pārvadājumu biznesā, tieši tās dibinātais uzņēmums nomaksājis lielāko daļu nodokļu. Veicot izpēti, pašvaldība esot konstatējusi, ka no iedzīvotāju pārvadājumos iesaistītajiem 17 komersantiem, nodokļus esot maksājuši tikai četri. No kopsummā nodokļos iekasētajiem 57 000 eiro, 53 000 eiro esot samaksājis tieši pašvaldības uzņēmums.

Kā ziņots, 24.janvārī LPS domes sēdē savienības pārstāvji ar VK un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvjiem diskutē par šogad plānoto sadarbību pašvaldību pārraudzības un kontroles jautājumos.