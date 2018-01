Lūdzu, biļetīti! Ar ko jārēķinās, ja sabiedriskā transporta biļete ir arī bankas maksājumu karte?!

Kāds TVNET lasītājs sūdzas par situāciju sabiedriskajā transportā, kur iekāpusi kontrole un kontrolieris, lai pārliecinātos, vai brauciens ir reģistrēts, pieprasījis e-talonu, kas konkrētajam pasažierim bija sasaistīts ar bankas maksājuma karti. Pasažieris atteicies to dot rokās, aizbildinoties, ka citiem nav tiesību ņemt viņa bankas karti, un piedāvājis pats to noskenēt uz «Rīgas satiksmes» aparāta. Vai sabiedriskā transporta kontrolieriem ir tiesības pieprasīt bankas karti, kas pilda e-talona funkcijas, un vai pasažieris to var atteikties dot kontrolierim?