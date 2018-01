Uz ielas: kam lai uzticas bērni?

Patlaban aktualizējies jautājums par bērnu drošību saistībā ar gadījumiem, kad sveši cilvēki uz ielas pievērš bērniem uzmanību un it kā piedāvā kaut kur aizvest. Sociālajos tīklos parādījās arī informācija ar līdzīgu situācijas izklāstu un piedāvājumu bērnu nogādāt mājās, kur tas, kurš uzrunājis bērnus un piedāvājis savu palīdzību, bijis policists. Kam lai galu galā uzticas bērni un kā risināt šādas situācijas, skaidro «Centrs Dardedze», kura mērķis ir pasargāt bērnus no vardarbības.

Vecāku primārā atbildība saistībā ar bērna personīgo drošību publiskās vietās ir nodrošināt sava bērna izglītošanu par rīcību riskantās situācijās, pirms tās kļūst par realitāti,

norāda «Centra Dardedze» konsultāciju daļas vadītāja Laila Balode.

Gudrs bērns ir pasargāts bērns!

Pārrunājot iespējamās situācijas, vēlams izspēlēt dažādus notikumus un ierasto darbību variantus, jo var notikt neparedzamais, piemēram, telefona baterija izlādējusies vai telefons pazudis, sabiedriskais transports nokavēts vai saplīst, pierastajā mājupceļā sākti remontdarbi un tas slēgts, un tamlīdzīgi.

Vietas, kur uzturas lielāks skaits bērnu, – bērnudārzi, skolas, interešu un izglītības iestādes – nereti pievilina cilvēkus ar nelabiem nodomiem, tāpēc vecākiem bērnu drošības labā ir viņiem nemitīgi jāatgādina pamatprincipi saskarsmē ar svešiniekiem.

Sabiedrība un policija

Policijas funkcija ir nodrošināt kārtību, sabiedrisko drošību publiskās vietās un aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvību pret dažādiem apdraudējumiem. Loģiskais solis ir vienmēr uzticēties policijas pārstāvjiem kā šīs funkcijas veicējiem, tomēr cilvēks ir tikai cilvēks, tāpēc vienmēr jāanalizē katra situācija atsevišķi.

Vecākiem sarunās ar bērniem būtu vēlams stāstīt par policijas nozīmi un atbalstu, ko ikviens var saņemt riskantās situācijās,

vienlaikus aicinot bērnus ikvienu neskaidrību gadījumos vienmēr sazināties ar kādu no vecākiem un precizēt turpmākās darbības vai vienkārši informēt par situācijas gaitu.

Kā rīkoties gadījumā, ja policists aicina iekāpt auto un varbūt uzvedas aizdomīgi?

Bērna uzticēšanās policijas pārstāvim varētu būt duāla situācijā, kad policists vienlaikus ir gan potenciālais aizstāvis, gan svešinieks, tāpēc vienmēr jānoskaidro iemesls šādam aicinājumam.

Bērnam VIENMĒR saziņā ar policijas pārstāvi ir tiesības:

piezvanīt saviem vecākiem un informēt par faktu, ka policijas pārstāvis iesaistās sarunā ar jebkāda veida pieprasījumiem vai piedāvājumiem,

lūgt un saņemt konkrētu pamatojumu, uz kā policijas pārstāvis balstās, lai sāktu komunikāciju vai piedāvātu iekāpt auto,

nepiekrist kāpt auto, ja nav skaidrs aicinājuma pamatojums - īpaši, ja tas nav specializētais policijas auto (piemēram, pašvaldības vai Valsts policijas),

ja bērns to var izdarīt - pieprasīt un piefiksēt policijas pārstāvja identitāti, lūdzot uzrādīt dienesta apliecību, kā arī zvanot uz Valsts policijas palīdzības tālruni 110 un precizējot, vai konkrētais policijas pārstāvis ir uzrādījis īstus dokumentus un ir nodarbināts minētajā drošības sistēmā (sarunas ir bezmaksas un visas tiek ierakstītas, darbojas diennakts režīmā un sazvanāms no jebkura veida telefona).

Ja policijas pārstāvja saruna ar bērniem nav pierādāmi saistīta ar jebkāda veida sabiedriskās kārtības nodrošināšanu vai noziegumu izmeklēšanu, tas nedrīkst būt pamats bērna aizturēšanai, tostarp aicināšanai kāpt auto.

Kā rīkoties, ja svešinieks grib bērnu kaut kur aizvest pret viņa gribu vai piedāvā kāpt nepazīstamā auto?

1. Bērnam jādodas prom no svešajiem. Vēlams, uz publisku un drošu teritoriju, piemēram, skolu. Ja ir iespējams, tad tur, kur ir apsargi, skolotāji vai jebkurš uzticams pieaugušais, ar kuru ikdienā bijusi saskarsme jau iepriekš. Vai arī tur, kur ir daudz citu cilvēku, – pietura, kafejnīca, veikals. Var uzrunāt sievietes ar bērniem, jo tās parasti ir atsaucīgas un izprot situācijas nopietnību. Ja riskantā situācija notiek pie ēkām un ir zināms, kur atrodas drošības kameras, jāvirzās to virzienā. Ja satikšanās notikusi nomaļā vietā un svešinieki atrodas auto, var vismaz mainīt iešanas virzienu uz pretēju, lai iegūtu laiku attālināties, jo auto tik viegli uzreiz neapgriezīsies.

2. Noteikti neiesaistīties sarunās. Bērnu un pieaugušo komunikācijā parasti «uzvar» pieaugušais, tāpēc jebkāda veida atbildes uz piedāvājumu, piemēram, iesēsties auto, apskatīties dzīvnieciņus, pagaršot gardumus vai parunāties ir jāignorē.

3. Jāsazinās ar kādu no vecākiem. Svešinieku informācija par ziņu no vecākiem ir uzreiz jāpārbauda, pašam bērnam sazinoties ar mammu vai tēti, neuzticoties nepazīstamā stāstītajam. Ideāli, ja zvans iespējams ar vienu pieskārienu tālrunim – vecākiem iestatīti tā sauktie ātrie numuri. Zvanīt var, vienlaikus dodoties prom no svešiniekiem, lai uzmanības novēršanas gadījumā viņiem nebūtu iespēju brīvi lietot fizisko vardarbību un ieraut bērnu automašīnā. Noteikti jāizvairās paust jebkāda veida privātu informāciju – savu vai vecāku vārdu, dzīvesvietu, telefona numurus un tamlīdzīgi.

4. Ļoti skaļi jāsauc palīgā. To var darīt gadījumā, ja notiek fiziska vilkšana uz auto, svešinieki saņem aiz rokas, tur un neļauj attālināties vai brīvi pārvietoties. Skaļi un atkārtoti jāsauc «Palīgā!» vai arī «Tas nav mans tētis/mamma!», lai citi apkārtējie zina, ka šis cilvēks bērnam ir svešs. Turklāt tas būtu jādara pat tad, ja nevienu citu pieaugušo nevar redzēt tuvumā, – kāds var tomēr sadzirdēt un atsteigties palīgā. Ja kāds dara bērnam to, kas viņam rada trauksmi, jāiemāca teikt: «Nedari man tā, man tas nepatīk!»

Viela pārrunām atkarībā no iespējamās situācijas

Drošie cilvēki. Ne visi svešinieki ir bīstami vai uzticami, tāpēc ar bērnu ik pa laikam jāizrunā, kā atpazīt cilvēkus, kam varētu uzticēties. Tie ir cilvēki, ar ko ikdienā ir saskarsme, – skolotāji, audzinātāji, kaimiņi, pieauguši radinieki, kā arī apsargi, policisti, veikalu pārdevēji, ārsti, sievietes ar bērniem. Protams, pazīstami citu bērnu vecāki arī var būt tie, pie kā vērsties riskantās situācijās. Galvenais – pašam bērnam stāstīt par to, kas uztrauc, neklusēt, bet norādīt uz potenciālajiem pāridarītājiem.

Atcerieties! Arī tad, kad bērns no likuma viedokļa jau drīkst pārvietoties viens pats, jeb no 7 gadu vecuma, ļoti svarīga ir bērna aprūpē iesaistīto cilvēku saskaņota rīcība un savstarpēja informēšana. Piemēram, ja bērns dodas no mammas pie vecmammas, aukles, vecākās māsas vai cita uzticama cilvēka vienas pilsētas, mikrorajona utt. robežās, pieaugušajiem vajadzētu sazināties un būt savstarpēji informētiem, ka bērns izgājis, pa kādu ceļu dodas un kad ieradies.

Komentējot aprakstīto gadījumu, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Sozinovs TVNET sacīja, ka