Boķa pārstāvētās partijas vadītājs nav atbalstījis viņa izstāšanos no «Vienotības» Saeimas frakcijas

Reģionālā politiskā spēka «Valmierai un Vidzemei» valdes priekšsēdētājs, Valmieras mērs Jānis Baiks nav atbalstījis partijas biedra un valdes locekļa Ineša Boķa lēmumu izstāties no «Vienotības» Saeimas frakcijas.

«Personīgi es neatbalstīju šādu lēmumu,» norādīja Baiks, piebilstot, ka partijai otrdien, 30.janvārī, paredzēta valdes sēde, kurā plānots apspriest šo jautājumu un Boķa iespējamos plānus pievienoties Latvijas Zemnieku savienībai. Gaidāmajā valdes sēdē arī plānots spriest, kā kā partijai turpmāk sadarboties ar «Vienotību».

No plašākiem komentāriem līdz valdes sēdei Baiks atturējās. «Gribu vispirms ar valdes locekļiem izrunāt, vienoties un tad iet tālāk,» piebilda Valmieras mērs.

Kā ziņots, Boķis, kurš ir «Vienotības» sadarbības partijas «Valmierai un Vidzemei» biedrs un valdes loceklis, piektdien nolēma izstāties no «Vienotības» Saeimas frakcijas. Tādu pašu lēmumu pieņēma arī deputāts Viktors Valainis, kurš ir Jēkabpils reģionālās partijas biedrs. Arī šī ir «Vienotības» sadarbības partija.

Gan Boķis, gan Valainis savu izstāšanos no «Vienotības» frakcijas pamatoja ar šonedēļ notikušo Saeimas balsojumu par deputātes Ingunas Sudrabas (NSL) atsaukšanu no «oligarhu lietas» parlamentārās izmeklēšanas komisijas. Abi minētie deputāti balsojumā atturējās, lai gan viņu frakcijas biedri atbalstīja Sudrabas atsaukšanu.

Boķis tagad pieļauj iespēju izstāties no partijas «Valmierai un Vidzemei» un rakstīt iesniegumu par iestāšanos vienā no Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) veidojošajām partijām - Latvijas Zemnieku savienībā (LZS). Viņš arī neizslēdz iespēju kandidēt vēlēšanās no ZZS saraksta, ja tiktu panākta šāda vienošanās.

ZZS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmanis skaidroja, ka lēmumi par Boķa iespējamu pievienošanos LZS un startēšanu Saeimas vēlēšanās ir partijas attiecīgās reģionālās nodaļas rokās. Brigmanis personīgi atbalstot Boķa pievienošanos LZS.

Pēc Boķa un Valaiņa aiziešanas no «Vienotības» frakcijas tajā paliks 20 deputāti.