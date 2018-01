Stambulas konvencijas ratifikācija atlikta uz nenoteiktu laiku

Apjomīgā dokumenta galvenais mērķis ir novērst vardarbību pret sievietēm un citiem ģimenes locekļiem. Ceļš līdz tā parakstīšanai nebija viegls, jo «Visu Latvijai!»-TB/LNNK tieslietu ministra Dzintara Rasnača personā pauda iebildumus. Konvencija pārstāvot radikālā feminisma ideoloģu, un partijai ir bažas, ka tiek pavērts ceļš viendzimuma laulību legalizēšanai. Nacionālo apvienību izdevās pierunāt, pievienojot dokumentam īpašu atrunu. Rezultātā Latvija dokumentu parakstīja kā pēdējā no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm.

Tagad pret Stambulas konvenciju iebildumus ceļ Romas katoļu baznīcas galva Latvijā. Zbigņevs Stankevičs konvencijā saskatījis nevis instrumentus, ar kuriem valsts var vardarbības izpausmes mazināt, bet pavisam ko citu, piemēram, distancēšanos no tradicionālajām ģimenes vērtībām. Stankeviča argumenti jau ir pārliecinājuši Zaļo un zemnieku savienību (ZZS). Noraidoša jau iepriekš pret konvenciju bijusi Nacionālā apvienība un bijusī «No sirds Latvijai» frakcija. «Reģionu apvienībā» un «Saskaņā» domas daloties. «Es esmu praktizējošs katolis, es piekrītu savam virsganam. Bet es cienu tos kolēģus frakcijā, kas ir stingri par šādas konvencijas ratificēšanu. Man viņu argumenti ir saprotami. Un arī viņiem, es ceru, ir cieņpilna attieksme arī pret manu [viedokli],» skaidro viens no «Saskaņas» līderiem Jānis Urbanovičs.

Arhibīskaps līdzīgas vizītes kā pie ZZS iecerējis arī pie pārējiem politiskajiem spēkiem. Satversme nosaka, ka baznīca ir atdalīta no valsts. Tiesībsarga biroja ieskatā, kamēr baznīcas vārds nav obligāti saistošs, šāds lobēšanas veids ir pieļaujams. «Šobrīd, ja tiek spekulēts ar dažu vārdu izvilkumu no konvencijas, tas ir pārsteigums, bet tiesiskā demokrātiskā valstī katram ir tiesības uz viedokli. Tas, ka sabiedrībā notiek diskusija, tas nav slikti, bet svarīgākais, lai nenovirzāmies no būtiskākā un svarīgākā, kāpēc šī konvencija ir nepieciešama,» saka biroja pārstāve Ineta Piļāne.

Pēc resursu centra «Marta» centra datiem, konvencija tiešā veidā attiektos uz katru trešo sievieti Latvijā. «Man tas nav saprotams, jo konvencija pēc savas būtības ir pret vardarbību ģimenē un pret vardarbību pret sievietēm. Tad ir jautājums - tad kā tas var būt, ka dažu cilvēku ambīciju vai personisko uzstādījumu dēļ aizmirst par tiem, kas cieš,» vērtē centra valdes locekle Iluta Lāce.

Spērusi pirmo soli pretim konvencijai, spert arī otro Latvija saņemties nevar. Dīvaināku šo situāciju padara fakts, ka kopš parakstīšanas valdība nav mainījusies, koalīcijas sastāvs tas pats. «No starptautisko tiesību viedokļa tas, protams, neizskatās labi, bet tas nav nekas neparasts, jo ir sadalītas funkcijas, starp to, kas paraksta un kurš viņu ratificē. Latvijā ratifikāciju veic parlaments,» saka konstitucionālo tiesību eksperts Edgars Pastars. No šīs situācijas teorētiski varēja izvairīties, ja deleģējumu ministram konvenciju parakstīt parlaments būtu apstiprinājis ar balsojumu. Tad atkāpšanās ceļš būtu samazināts līdz minimumam. Tas, ko pēc konvencijas parakstīšanas nedrīkst, ir tādu likumu pieņemšana, kas ratifikāciju padarītu neiespējamu, jo nonāktu pretrunā. Ja tomēr parlaments šādu soli sper, tas ir apstrīdams Satversmes tiesā.

No 28 ES dalībvalstīm, konvenciju parakstījušas visas, bet ratificējušas 17. Labklājības ministra pārstāvētā «Vienotība» vēl cer, ka ekspertu balsis publiskajā telpā varētu mainīt šobrīd valdošo noskaņojumu Saeimā. Šobrīd ratifikācija atlikta uz nenoteiktu laiku.