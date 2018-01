Janvārī audzis ZZS reitings, bet kritusies «Saskaņas», «Vienotības» un NA popularitāte

Janvārī audzis Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) reitings, bet kritusies «Vienotības» un nacionālās apvienības «Visu Latvijai - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK» (VL-TB/LNNK), kā arī partijas «Saskaņa» popularitāte, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums «Panorāma», atsaucoties uz SKDS veiktu iedzīvotāju aptauju par to, kā viņi balsotu Saeimas vēlēšanās.

Aizvien populārākās partijas «Saskaņa» reitings krities no 20,7% uz 20,4%. Nacionālās apvienības reitings, kura popularitātes ziņa ir trešajā vietā, krities no 7,3% uz 5,8%, bet «Vienotības», kura patlaban atrodas reitinga piektajā vietā, popularitāte no 3,5% samazinājusies uz 2,9%.

Reitinga pieaugumu piedzīvojusi «Zaļo un zemnieku savienība». Tā ieņem otro vietu populārāko politisko spēku sarakstā ar 15,3% atbalstu, kas ir palielinājums par vienu procentpunktu.

Ceturtajā vietā atgriezusies Jaunā konservatīvā partija (JKP), kuras reitings ir pieaudzis no 3,1% līdz 4,1%.

Savukārt tūliņ aiz «Vienotības» ir Latvijas Reģionu Apvienība, kas piedzīvojusi 1,1 procentpunktu reitinga kritumu un ar 2,5% vēlētāju atbalstu ierindojas sestajā vietā.

Par partiju «KVP LV» savu balsi atdotu 2% vēlētāju, un tas ir palielinājums par 0,5 procentpunktiem.

Tikmēr kustībai «Par!» atbalsts ir 1,4%, kas ir samazinājums par 0,1 procentpunktu.

Partiju «No sirds Latvijai» janvārī atbalstītu 1% vēlētāju, kas ir samazinājums par 0,8 procentpunktiem.

Zem 1% popularitāte ir tādām partijām kā «Latvijas attīstībai», «Vienoti Latvijai», Latvijas Krievu savienībai un partijai «Progresīvie».

Vēlētāju vidū joprojām ir gana daudz neizlēmušo. SKDS dati liecina, ka 26% aptaujāto nezina, par ko balsos.