Ceļu satiksmes negadījumu dēļ ierobežota satiksme uz Ainažu šosejas

(papildināta ar jaunāko informāciju)

Pagājušā naktī uz Ainažu šosejas pie Saulkrastiem kravas automašīna ir ieslīdējusi grāvī. Pēc negadījuma ir bloķēta viena braukšanas josla Ainažu virzienā un satiksmi pagaidām nav izdevies atjaunot. Negadījumā cietušo nav.

Satiksme iepriekš bija ierobežota arī uz Daugavpils šosejas pirms Salaspils. Tur, braucot Rīgas virzienā, bija saslīdējusi kravas automašīna «Scania» un iebraukusi ceļa zīmē. Šobrīd satiksme ir atjaunota. Arī šajā negadījumā cietušo nav.

Braukšana sniega un apledojuma dēļ apgrūtināta visā Latvijā

Šorīt visā Latvijā sniega un apledojuma dēļ ir apgrūtināti braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 172 VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» ziemas dienesta tehnikas vienības.

Šorīt braukšanas apstākļi ir apgrūtināti pa Ainažu šoseju, Siguldas šoseju no Rīgas līdz Virešiem un no Alūksnes pagrieziena līdz Veclaicenei, Valmieras šoseju, Rīgas apvedceļu no Baltezera līdz Saulkalnei un no Salaspils līdz Babītei, Daugavpils šoseju no Rīgas līdz Lielvārdei un no Jēkabpils līdz Nīcgalei, Bauskas šoseju no Rīgas līdz Iecavai un Jelgavas šoseju.

Tāpat braukšanas apstākļi ir apgrūtināti pa Liepājas šoseju no Rīgas līdz Apšupes krustojumam un no Saldus līdz Liepājai, Ventspils šoseju no Rīgas līdz Kūdrai un no Tukuma līdz Usmai, autoceļu Jēkabpils-Terehova no Ludzas līdz Terehovai, kā arī autoceļu Grebņeva-Medumi no Grebņevas līdz Špoģiem.

Reģionālie autoceļi ir sniegoti un apledo visā Latvijā, izņemot Daugavpils un Ventspils apkārtni.

«Latvijas Valsts ceļi» aicina autovadītājus būt īpaši piesardzīgiem un izvēlēties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu, distanci un braukšanas stilu. Mainīgajos laika apstākļos uz ceļiem var veidoties tā saucamais «melnais ledus», kas ir neredzams un īpaši bīstams.