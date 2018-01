Pievērsīs īpašu uzmanību bērnu personas datu apstrādei

Šā gada 25. maijā sāks piemērot 2016. gadā apstiprināto regulu, kura paredz stingrākas prasības personas datu aizsardzības jomā. Par regulas darbības uzraudzības iestādi, atbilstoši likumprojektā «Personas datu apstrādes likums» noteiktajam, Latvijā būs uzskatāma DVI. Šobrīd inspekcijā notiekot aktīvs darbs rīcības plānu sagatavošanā, lai nodrošinātu regulā norādīto uzdevumu izpildi un īpaša uzmanība tiks pievērsta ģenētiskajiem, biometriskajiem datiem, kā arī bērnu personas datu aizsardzībai.

«Gadījumos, kad tiks veikta bērnu personas datu apstrāde inspekcija pievērsīs īpašu uzmanību datu apstrādes likumībai kā arī plānotajiem datu aizsardzības pasākumiem, tāpat padziļināta analīze tiks veikta gadījumos, kad datu apstrāde notiks apstrādājot biometriskos datus, kuru apstrādes tiesiskais pamats regulā ir sašaurināts,» pauda inspekcija.

DVI vērsa uzmanību, ka regulas ir vispārpiemērojamas, uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojamas visās dalībvalstīs. Regulas ir saistošas ne tikai dalībvalstīm, bet arī fiziskām un juridiskām personām. Regulas kļūst par dalībvalsts nacionālo tiesību kopuma daļu bez nacionālo tiesību starpniecības, t. i., atšķirībā, piemēram, no direktīvām regulas nav jāpārņem nacionālajos tiesību aktos, vēl jo vairāk, tas pat ir aizliegts.

Līdz ar to nav paredzams īpašs periods datu aizsardzības regulas implementācijai nacionālajos tiesību aktos, uzsver DVI. Inspekcija skaidro, ka tiek plānots apstiprināt jaunu datu aizsardzības likumprojektu «Personas datu apstrādes likums», kas aizstātu pašreizējo Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Pašlaik likumprojekts «Personas datu apstrādes likums» atrodas saskaņošanas procesā.

Minētā likumprojekta anotācijā norādīts, ka bērnam līdz 13 gadiem būs jāsaņem vecāku vai aizbildņu atļauja, lai viņa datu apstrāde tiktu uzskatīta par likumīgu, piemēram, atverot e-pasta vai sociālā tīkla kontu.

Portāls TVNET jau vēstīja, ka regulas mērķis ir aizsargāt Eiropas Savienības (ES) pilsoņus no privātuma un datu drošības pārkāpumiem, kā arī unificēt visās dalībvalstīs spēkā esošo jomas likumdošanu. Līdzšinējie normatīvie akti, kas ES regulē minēto jomu, ir pieņemti 1995. gadā un tādējādi daudzos aspektos ir novecojuši. Jaunā regula attieksies uz visiem ES strādājošiem uzņēmumiem, kuri izmanto personas datus, pat tad, ja tie ir reģistrēti ārpus savienības.

Uzņēmumiem jau jūnijā vajadzēs nodrošināt to, ka ar datu aizsardzību strādā īpaši apmācīti un speciāli sagatavoti cilvēki. Tiks ierobežota personas datu apstrādāšana un uzglabāšana, kā arī ES mērogā ieviestas tiesības cilvēkam uzzināt to, kas par viņu ir citiem zināms, un tiesības tikt aizmirstam. Prasot no lietotāja piekrišanu viņa personas datu apstrādei, uzņēmumam turpmāk būs jānodrošina saprotama un skaidra informācija, iztiekot bez sarežģītiem un gariem juridiskiem terminiem.

Saskaņā ar regulu datu turētājiem vai apstrādātājam atsevišķos gadījumos būs 72 stundu laikā jāinformē Datu valsts inspekcija un savi klienti par gadījumiem, kad tikusi atklāta to noplūde. Par personas datu aizsardzības pārkāpumiem tiks piespriesti bargi sodi, piemēram, globāli strādājošiem uzņēmumiem nāksies rēķināties ar to, ka īpaši smagos gadījumos tie var tikt sodīti ar soda naudu līdz 4% apmērā no globālā apgrozījuma, vai arī līdz 20 miljoniem eiro.