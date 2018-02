Pērn Bērnu slimnīcā aptuveni 12 000 pacientu uz plānotajām vizītēm neieradās bez brīdinājuma

Pērn aptuveni 12 000 Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) pacientu neieradās uz plānotajām vizītēm, iepriekš par to nebrīdinot Zvanu centru, informēja slimnīcas pārstāve Daiga Rauba.

Lai šo situāciju risinātu, no šodienas vecāki, kuri saņems atgādinājuma īsziņu no BKUS par pieteiktu vizīti vai izmeklējumu, var atteikties no vīzītes ar īsziņu.

Pēc Raubas teiktā, vecāki aicināti atbildēt īsziņas veidā ar vārdu «atteikt» gadījumos, kad notikušas izmaiņas un nav plānots ierasties pierakstītajā laikā.

Bērnu slimnīcas Klientu apkalpošanas daļas vadītājs Kaspars Grosu uzsver, ka slimnīca ļoti novērtētu, ja vecāki laicīgi informētu par neierašanos, jo tas dod iespēju sazināties ar citiem vecākiem, kuri gaida rindā un piedāvāt saņemt vajadzīgo izmeklējumu vai konsultāciju ātrāk.

Grosu uzver, ka ārstiem nenotikuša pacienta vizīte vai izmeklējums netiek apmaksāts.

Rauba piebilda, ja tomēr nav saņemta atgādinājuma īsziņa, bet vecāki zina, ka netiks iepriekš pierakstītajā laikā, slimnīca lūdz zvanīt uz 80708866 vai izmantot atteikuma formu slimnīcas mājaslapā.